به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمران شهری بروجرد، اظهار داشت: در این بازدید میدانی، چندین تقاطع غیرهمسطح با پیشرفت فیزیکی مطلوب موردبررسی قرار گرفت؛ خوشبختانه برخی از این پروژه‌ها از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردارند که به‌زودی افتتاح خواهند شد و مابقی نیز به ترتیب بین ۲۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت دارند.

وی افزود: در برخی پروژه‌ها موانعی از جمله معارضات تأسیسات وجود داشت که طی تماس تلفنی با دستگاه‌های مربوطه، مقرر شد جلسات مشترکی برای تعیین تکلیف این مسائل میان شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان به بازدید از مرکز ساماندهی مشاغل مزاحم در حوزه پسماند هم اشاره کرد و گفت: این پروژه با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی یکی از پروژه‌های مهم شهرداری بروجرد است.

مجیدی با اشاره به اینکه با تکمیل پروژه ضایعات فروشی‌ها جمع‌آوری و به خارج از شهر منتقل می‌شود، تصریح کرد: این پروژه می‌تواند به الگویی موفق برای سایر شهرداری‌های استان تبدیل شود.

وی به پروژه گردشگری پل معلق بوستان شهرداری بروجرد اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز برای بهره‌برداری در ایام نوروز آماده می‌شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: در جلسه شورای اداری شهرداری بروجرد نیز مسائل و موانع پیشروی شهرداری مطرح و قرار شد نظام مسائل شهرداری دسته‌بندی و توسط شهردار به معاونت عمرانی منعکس شود تا با برگزاری جلسات تخصصی با دستگاه‌های مربوطه، این مسائل تعیین تکلیف نهایی شوند.