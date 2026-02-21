۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

اجرای طرح نوروزی راهداری آذربایجان غربی با ۳۴۰۵ دستگاه ناوگان مسافربری

ارومیه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی از اجرای طرح نوروز از تاریخ ۲۵ اسفند سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ با مشارکت ۳۴۰۵ دستگاه ناوگان مسافربری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه با اشاره به اجرای طرح نوروزی از ۲۵ اسفند سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به مدت ۲۰ روز، گفت: پیش‌فروش بلیت‌ها از اول اسفند ۱۴۰۴ به‌صورت حضوری و غیرحضوری آغاز می‌شود و ظرفیت ناوگان مسافری به‌طور کامل برای این ایام در نظر گرفته خواهد شد.

وی درباره تعداد ناوگان فعال در این طرح اظهار کرد: در مجموع ۳۴۰۵ دستگاه ناوگان مسافری در این طرح به‌کار گرفته می‌شود که شامل ۵۲۸ دستگاه اتوبوس، ۱۳۹۹ دستگاه مینی‌بوس و ۱۴۷۸ دستگاه سواری است.

شکری هدف اصلی اجرای طرح نوروزی را جلب رضایت حداکثری مسافران جاده‌ای اعلام کرد و افزود: این هدف از طریق بهبود ایمنی سفرها و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در طرح نوروزی ۱۴۰۵، آمادگی کامل برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در ایام نوروز پیش‌بینی شده و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل، کیفیت خدمات و کنترل فروش بلیت به‌صورت اینترنتی و حضوری انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی همچنین از نظارت دقیق بر ایمنی تردد ناوگان مسافری خبر داد و تصریح کرد: پایش هوشمند ناوگان از طریق سامانه‌های رصد، راه‌اندازی گشت‌های منظم میدانی در مسیرها و کریدورهای پرتردد و تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان عمومی از جمله اقداماتی است که در طرح نوروزی ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6755887

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها