به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه در نشستی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اختصاص اعتبار از محل توازن در بودجه ۱۴۰۴ که در اختیار نماینده مجلس قرار دارد برای کارهای فرهنگی، اظهار کرد: مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال گذشته دیده و موارد هزینه‌کرد بودجه در عرصه فرهنگی نیز مشخص شد.

میرزایی با اشاره به اینکه امسال این بودجه به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت، بیان کرد: تکمیل و کمک به مساجد، مصلی‌ها، مراکز قرآنی و ... از منابع توازن نماینده مجلس در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه برای حصول این منابع باید پیگیری جدی صورت گیرد، افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد در این راستا عنایت ویژه را بر طبق عهدی که داشتیم، نسبت به اختصاص همین میزان بودجه خواهد داشت.

میرزایی در خصوص اولویت‌بندی پروژه‌های فرهنگی برای هزینه این بودجه، گفت: پروژه‌هایی که مردم بیشتر استقبال می‌کنند طبعا در اولویت قرار می‌گیرد تا عموم مردم از عواید این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

وی در پایان گفت: برای هنرستان هنرهای زیبا مقرر شد جانمایی و تعریف دقیق پروژه انجام گیرد تا بنده هم بتوانم پیگیر بودجه‌های مسئولیت اجتماعی برای این پروژه شوم.

پروژه‌های اولویت‌دار فرهنگی در شهرستان بروجن

شهرام فرجی نیز در این نشست در خصوص مشکلات زیرساختی شهرستان بروجن اظهار کرد: از جمله می‌توانم به پلاتوی این شهرستان واقع در فرهنگسرا اشاره کنم که چند سالی است باوجود احداث، تجهیز نشده و هنرمندان ناچارند در شرایط نامناسبی از این پلاتو استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در این جلسه اعتباری از محل بودجه توازن برای تجهیز پلاتو مصوب شد، ادامه داد: امید است این پروژه هر چه زودتر به اتمام برسد و هنرمندان از آن بهره لازم را ببرند.

فرجی از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی مجتمع فرهنگی فرادنبه خبر داد و بیان کرد: پیگیر هستیم که ۲۰ درصد باقیمانده نیز به سرانجام برسد و مردم این منطقه از آن استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه پروژه مجتمع فرهنگی هنری گندمان نیز قریب به ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: بودجه‌ای از محل نفت برای این پروژه اختصاص یافت که پیگیر هستیم تا پیمانکار این پروژه را فعال کند.

فرجی با اشاره به اینکه احداث مساجد و مصلی‌ها در چند نقطه شهرستان بروجن از جمله شهر بروجن، نقنه، بلداجی و برخی روستاهای کنک و سیبک از محل بودجه توازن در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بعد از تخصیص بودجه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد، منابع در اختیار مجریان پروژه‌ها قرار می‌گیرد.

وی در خصوص مبلغ این اعتبارات، بیان کرد: یک تخصیص از محل توازن در حدود ۸.۵ میلیارد تومان بود که سال گذشته دیده شد و امسال نیز ۲۰ میلیارد تومان از محل توازن در نظر گرفته شده است.