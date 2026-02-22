به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران امشب با یکی از حساسترین دیدارهای فصل برای فوتبال استان کرمان همراه است؛ جایی که مس رفسنجان باید از ساعت ۱۹ امشب (یکشنبه) در ورزشگاه شهدای مس به مصاف استقلال برود؛ مسابقهای که میتواند سرنوشت نیمکت هر دو تیم را تحت تأثیر قرار دهد.
برای مجتبی جباری، این بازی تنها یک مسابقه لیگ نیست و ستاره سالهای نهچندان دور استقلال که حالا هدایت مس رفسنجان را برعهده دارد، باید مقابل تیمی بایستد که بخش مهمی از دوران فوتبالش را در آن سپری کرده و حتی در قامت سرمربی نیز تجربه قهرمانی در جام حذفی با آن را داشته است.
حالا او در شرایطی مقابل آبیها قرار میگیرد که تیمش در قعر جدول دست و پا میزند و هر لغزشی میتواند به پایان همکاریاش با باشگاه رفسنجانی منجر شود.
از طرفی با توجه به وضعیت بحرانی مس رفسنجان در قعر جدول این بازی برای رفسنجانیها بسیار مهم است و شاید اگر این تیم نتواند نتیجه لازم از این بازی را بگیرد کار مجتبی جباری هم با مس به پایان برسد.
اما روی دیگر سکه استقلالی است که با قرارداشتن در رتبه سوم جدول و با توجه به شکست پرسپولیس و گلگهر در روز جمعه، شانس این را دارد به صدر جدول برسد.
از طرفی پس از شکست آبیها در بازیهای آسیایی برابر الحسین و حذف از رقابتها ساپینتو از هدایت این تیم کنار گذاشته شده و گفته میشود هدایت استقلالیها در این بازی برعهده وریا غفوری خواهد بود.
حالا تقابل دو استقلالی سابق یکی در قامت سرمربی مس رفسنجان و دیگری در قامت سرمربی موقت استقلال میتواند بر جذابیت این بازی اضافه کند.
بازی که برای رفسنجانیها حکم مرگ و زندگی را دارد و برای استقلال هم به دلیل رقابت بالای جدول بسیار مهم است.
آبیها اگر پیروز این بازی باشند به صدر جدول میروند تا شاید کمی تلخی باخت این تیم برابر الحسین برای هواداران این تیم با صدرنشینی در لیگ کمرنگتر شود و پس از این بازی نیز تکلیف نیمکت آبیها مشخص شود.
نظر شما