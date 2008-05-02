به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای به نویسندگی عباس نعمتی و تهیه کنندگی بهروز مفید در گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید می‌شود و پرویز پورحسینی، پرستو گلستانی، پیام دهکردی، رسول نجفیان، بهناز جعفری، شاهین انصارین، بتول ابراهیمی، سمیر وزیریان و ... در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

جعفری و نجفیان در نمایی از "در همین نزدیکی"

در خلاصه داستان فیلم "در همین نزدیکی" آمده است: مهندس محسنیان مدیر عامل یک شرکت بزرگ اقتصادی که ارتقاء و توسعه شرکت تنها هدف واست، ناخواسته مشکلاتی را برای کارمندانش ایجاد می‌کند تا اینکه یکروز ...

عوامل تولید پروژه عبارتند از تصویربردار: حمیدرضا رحیم‌زاده، صدابردار: سلیم احمدی، دستیار کارگردان: مهسا کرامتی، چهره‌پرداز: آرمین اسماعیلی، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری، منشی صحنه: بهناز تاجیک و ناظر کیفی: مجید موسویان.