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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۱۵

همایونفر موسیقی "در همین نزدیکی" را می‌سازد

همایونفر موسیقی "در همین نزدیکی" را می‌سازد

کارن همایونفر مشغول ساخت موسیقی متن فیلم تلویزیونی "در همین نزدیکی" به کارگردانی راما قویدل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای به نویسندگی عباس نعمتی و تهیه کنندگی بهروز مفید در گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید می‌شود و پرویز پورحسینی، پرستو گلستانی، پیام دهکردی، رسول نجفیان، بهناز جعفری، شاهین انصارین، بتول ابراهیمی، سمیر وزیریان و ... در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

جعفری و نجفیان در نمایی از "در همین نزدیکی"

در خلاصه داستان فیلم "در همین نزدیکی" آمده است: مهندس محسنیان مدیر عامل یک شرکت بزرگ اقتصادی که ارتقاء و توسعه شرکت تنها هدف واست، ناخواسته مشکلاتی را برای کارمندانش ایجاد می‌کند تا اینکه یکروز ...

عوامل تولید پروژه عبارتند از تصویربردار: حمیدرضا رحیم‌زاده، صدابردار: سلیم احمدی، دستیار کارگردان: مهسا کرامتی، چهره‌پرداز: آرمین اسماعیلی، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری، منشی صحنه: بهناز تاجیک و ناظر کیفی: مجید موسویان.

کد مطلب 675605

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