خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: هنوز زمستان به‌طور کامل از راه نرسیده، اما بوی سرما در کوچه‌های کرج پیچیده است. خانه‌ها یکی‌یکی بخاری‌ها را روشن می‌کنند، ادارات ترموستات‌ها را بالا می‌برند و پرسشی که پارسال کمتر شنیده می‌شد، حالا سر هر سفره و در هر راهروی اداری تکرار می‌شود: «امسال گاز به اندازه کافی داریم؟» در شهری که زمستان‌هایش سرمای جدی دارد، این پرسش جدی‌تر هم هست.

این نگرانی بی‌دلیل نیست و مصرف گاز در ماه‌های سرد همیشه اوج می‌گیرد. ناترازی انرژی سال‌هاست روی دوش کشور سنگینی می‌کند و امسال با حمله جنگنده‌های آمریکا تروریست به تأسیسات گازی، سهم قابل‌توجهی از تولید را از مدار خارج کرده است.

برای بسیاری از خانوارها، زمستان یعنی هزینه، نگرانی و حساب‌وکتاب برای گذراندن سردترین شب‌ها. حالا فشار این کمبود، بیش از هر زمان دیگر به رفتار مصرفی ما گره خورده است.

اینکه دمای خانه را چند درجه پایین بیاوریم، شومینه را خاموش کنیم یا بخاری قدیمی را کنار بگذاریم و از سیستم گرمایش جدید ( بخاری‌های پربازده ) استفاده کنیم، کار کوچکی به نظر می‌رسد، اما جمع این کارهای کوچک می‌تواند فاصله میان یک زمستان عادی و یک زمستان پرتنش و سخت باشد.

به همین دلیل پرسش‌های ما فقط درباره آمار و ارقام نیست؛ از خانه و اداره تا کارگاه و کارخانه را در بر می‌گیرد. برای شنیدن پاسخ سؤال‌های مردم و رسانه، سراغ مسئول اصلی گازرسانی استان رفتیم.

ناصر حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، مهمان این گفت‌وگوست:

* با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و شرایط ایجادشده در زیرساخت‌های تولید گاز کشور، مهم‌ترین اقدام برای عبور از زمستان پیش‌رو چیست؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از طرح این پرسش مهم ممنونم. امسال به دلیل حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به تأسیسات تولید گاز کشور، بخشی قابل‌توجه از ظرفیت تولید گاز را از دست داده‌ایم. کشور پیش از این نیز با ناترازی گاز مواجه بود و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید، این وضعیت را تشدید کرده است. بنابراین، همه ما وظیفه داریم در کنار یکدیگر برای مدیریت مصرف گاز تلاش کنیم تا انرژی مورد نیاز مشترکان در سراسر کشور تأمین شود.

اگر الگوی مصرف اصلاح نشود و همچنان گاز را بیش از نیاز واقعی مصرف کنیم، احتمال بروز تنش در تأمین گاز برخی استان‌ها وجود خواهد داشت. عبور از زمستان به همکاری همگانی نیاز دارد و نمی‌توان تمام مسئولیت مدیریت مصرف را صرفاً بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشت. هر خانوار، اداره و واحد تولیدی با اصلاح رفتار مصرفی خود می‌تواند در پایداری شبکه گازرسانی نقش داشته باشد.

*در شرایط فعلی، چه میزان از مسئولیت مدیریت مصرف بر عهده مردم است و آیا اصلاح رفتارهای روزمره می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش ناترازی داشته باشد؟

مدیریت مصرف زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که همه بخش‌ها در آن مشارکت داشته باشند. اگر هر خانواده در مصرف گاز دقت کند و دستگاه‌های اجرایی نیز الگوی صحیح مصرف را رعایت کنند، می‌توانیم از هدررفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم. موضوع فقط کاهش مصرف نیست؛ باید گاز را متناسب با نیاز واقعی و به شکل صحیح استفاده کنیم.

مصرف غیرضروری در مقیاس یک خانوار شاید چندان محسوس نباشد، اما وقتی این رفتار در تعداد زیادی از مشترکان تکرار شود، میزان قابل‌توجهی از انرژی هدر می‌رود.

*مهمترین توصیه شما به خانوارها و دستگاه‌های دولتی برای کاهش مصرف گاز در روزهای سرد سال چیست؟

یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت مصرف گاز، رعایت دمای آسایش است. اگر بتوانیم در خانه‌ها، محیط‌های کاری و ساختمان‌های عمومی دمای مناسبی را حفظ کنیم، بخش مهمی از مصرف غیرضروری کاهش پیدا می‌کند. دمای آسایش در محیط‌های کاری باید بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد و لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارکنان دولت و مسئولان ساختمان‌های عمومی این موضوع را جدی بگیرند.

از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی درخواست می‌کنیم در فصل زمستان، دمای محیط کار را در محدوده استاندارد نگه دارند و از گرم کردن بیش از اندازه ساختمان‌ها خودداری کنند. مصرف غیرضروری گاز در ادارات، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، فشار بیشتری به شبکه گازرسانی وارد می‌کند.

*رعایت دمای آسایش در منازل چه اهمیتی دارد و خانواده‌ها چگونه می‌توانند بدون کاهش آسایش حرارتی، مصرف گاز را کنترل کنند؟

در محیط خانه نیز باید دمای آسایش را رعایت کنیم. اگر بتوانیم دمای اتاق‌های نشیمن و سایر فضاهای مورد استفاده را در محدوده مناسب نگه داریم، هم از سلامت اعضای خانواده محافظت می‌کنیم و هم مانع هدررفت سرمایه ملی می‌شویم. لازم نیست برای احساس گرمای مطلوب، دمای تمام اتاق‌ها را بیش از اندازه افزایش دهیم. استفاده صحیح از تجهیزات گرمایشی و تنظیم دمای محیط متناسب با نیاز واقعی، به کاهش مصرف کمک می‌کند.

*آیا مصرف بالای گاز در ساختمان‌های دولتی می‌تواند در روزهای اوج سرما به یکی از عوامل افزایش فشار بر شبکه تبدیل شود؟ چه انتظاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی دارید؟

از مدیران استان، کارکنان دولتی و مسئولان ساختمان‌های عمومی درخواست می‌کنیم رعایت دمای آسایش را جدی بگیرند.

ساختمان‌های اداری باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که از مصرف غیرضروری جلوگیری شود. رعایت این موضوع در کنار سایر اقدامات مدیریت مصرف می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه گاز کمک کند. دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه پیشگام باشند و الگوی مناسبی برای سایر مشترکان ارائه دهند.

*موضوع دورکاری کارکنان با هدف کاهش مصرف انرژی مطرح شده است. آیا شرکت گاز استان البرز برنامه مشخصی برای اجرای دورکاری یا پیشنهاد آن به مدیریت استان دارد؟

موضوع دورکاری و سایر سیاست‌های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی، در چارچوب تصمیمات کلان کشور و مدیریت استان بررسی می‌شود. ما نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مصرف انرژی به مدیران استان و استاندار ارائه می‌کنیم.

در صورت تشخیص مسئولان استان و ضرورت اتخاذ تصمیمات جدید، اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد. هدف اصلی این است که با استفاده از راهکارهای مختلف، مصرف انرژی را مدیریت کنیم و از تحمیل فشار غیرضروری به شبکه گازرسانی جلوگیری شود.

*برخی خانوارها برای گرم کردن خانه از شومینه‌های گازی استفاده می‌کنند. آیا این وسیله برای تأمین گرمایش زمستانی مناسب است؟

از همه مشترکان گاز و هم‌وطنان درخواست می‌کنیم از شومینه به‌عنوان وسیله اصلی گرمایش منزل استفاده نکنند. این توصیه دو دلیل مهم دارد:

شومینه می‌تواند مخاطراتی داشته باشد و نباید بدون توجه به الزامات ایمنی، آن را وسیله‌ای مطمئن برای گرمایش مستمر خانه در نظر گرفت

نخست، موضوع ایمنی است. شومینه می‌تواند مخاطراتی داشته باشد و نباید بدون توجه به الزامات ایمنی، آن را وسیله‌ای مطمئن برای گرمایش مستمر خانه در نظر گرفت.

دلیل دوم، مصرف بالای گاز و بازدهی پایین این وسیله است. شومینه در مقایسه با تجهیزات گرمایشی پربازده، می‌تواند گاز زیادی مصرف کند، بدون آنکه گرمای تولیدشده به شکل مطلوب در فضای مورد نیاز حفظ شود.

بنابراین، استفاده از آن به‌عنوان سامانه اصلی گرمایش، هم مصرف انرژی را افزایش می‌دهد و هم می‌تواند هزینه بیشتری به خانوار تحمیل کند.

*چه جایگزین‌هایی برای شومینه پیشنهاد می‌کنید و خانوارها هنگام انتخاب وسیله گرمایشی باید به چه نکاتی توجه کنند؟

خانوارها باید هنگام انتخاب تجهیزات گرمایشی، علاوه بر میزان گرمای تولیدشده، به بازدهی، استاندارد بودن و ایمنی دستگاه نیز توجه داشته باشند. استفاده از وسایل مناسب و نگهداری صحیح از آنها، از راهکارهای مؤثر برای کاهش مصرف گاز در فصل سرماست. تجهیزات پربازده می‌توانند با مصرف کمتر، گرمای مورد نیاز را تأمین کنند و در نتیجه هزینه‌های مصرف‌کننده را نیز کاهش دهند.

*شرکت گاز استان البرز برای معرفی تجهیزات گرمایشی کم‌مصرف و کمک به خانوارها در اصلاح الگوی مصرف چه برنامه‌ای دارد؟

در سطح استان، از ظرفیت شرکت‌های کارور و مجموعه‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده می‌کنیم. این شرکت‌ها در بخش خانگی فعالیت دارند و می‌توانند با ارائه آموزش‌های لازم، معرفی بخاری‌های پربازده و انجام اقدامات اصلاحی، به مشترکان برای مصرف صحیح گاز کمک کنند.

اطلاع‌رسانی درباره این خدمات از طریق رسانه‌ها و بسترهای ارتباطی انجام می‌شود تا مردم بتوانند با مراجعه به شرکت‌های کارور، از خدمات ارائه‌شده بهره‌مند شوند. برخی از این خدمات در چارچوب برنامه‌های مربوط، به‌صورت رایگان در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد و می‌تواند به کاهش مصرف گاز و هزینه‌های خانوار کمک کند.

*شهروندان برای استفاده از خدمات شرکت‌های کارور و اطلاع از امکان دریافت خدمات رایگان باید چه اقدامی انجام دهند؟

مردم می‌توانند از طریق رسانه‌ها و بسترهای اطلاع‌رسانی، اطلاعات مربوط به شرکت‌های کارور فعال در بخش خانگی را دریافت کنند و برای بهره‌مندی از خدمات آنها اقدام کنند. این مجموعه‌ها در زمینه بهینه‌سازی مصرف و اصلاح تجهیزات گرمایشی فعالیت دارند.

توصیه می‌کنیم شهروندان پیش از انتخاب یا تعویض تجهیزات، از راهنمایی‌های تخصصی استفاده کنند تا بتوانند متناسب با شرایط منزل خود، تصمیم مناسب‌تری بگیرند.

*برخی شهروندان از مشاهده یا استشمام بوی گاز در اطراف علمک‌ها و تجهیزات گازرسانی خبر می‌دهند. شرکت گاز برای شناسایی نشتی‌ها چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

شرکت گاز استان البرز موظف است به‌صورت دوره‌ای شبکه‌های گازرسانی استان را نشت‌یابی کند و نشتی‌های شناسایی‌شده را برطرف سازد. این اقدامات هم نشتی‌های زیرزمینی و هم موارد مربوط به تجهیزات و تأسیسات را در بر می‌گیرد.

تلاش ما این است که با اجرای برنامه‌های بازرسی، تعمیر و نگهداری، میزان نشتی در شبکه گازرسانی را به حداقل برسانیم و به سمت نشت صفر حرکت کنیم.

درباره مواردی که شهروندان در اطراف برخی تجهیزات مشاهده می‌کنند نیز باید میان وضعیت عادی عملکرد تجهیزات و نشتی غیرعادی تفاوت قائل شد. در برخی رگولاتورها، قطعاتی برای کنترل فشار وجود دارد که ممکن است در شرایط خاص، مقدار محدودی گاز از بخش مربوط به تنظیم فشار خارج شود؛ با این حال، تشخیص عادی یا غیرعادی بودن وضعیت باید توسط نیروهای متخصص انجام شود.

*اگر شهروندان در اطراف علمک‌ها یا رگولاتورهای گاز بوی گاز استشمام کنند، چگونه باید موضوع را پیگیری کنند؟

اگر میزان خروج گاز بیش از محدوده معمول باشد، همکاران شرکت گاز با بررسی تجهیزات، تعمیر یا تعویض رگولاتور و انجام اقدامات فنی، مشکل را برطرف می‌کنند.

شهروندان نیز در صورت استشمام بوی گاز باید موضوع را جدی بگیرند، از دستکاری تجهیزات خودداری کنند و آن را از طریق مسیرهای رسمی امداد گاز گزارش دهند. بررسی تخصصی و رفع مشکل باید توسط نیروهای مسئول انجام شود.

*در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز طی روزهای سرد، وضعیت صنایع مرتبط با امنیت غذایی و دارویی چگونه مدیریت می‌شود؟ آیا اولویت‌بندی مشخصی برای مشترکان صنعتی وجود دارد؟

برای مدیریت محدودیت‌های احتمالی، گروه‌بندی مشخصی از مشترکان صنعتی انجام شده است. در این تقسیم‌بندی، صنایع مرتبط با امنیت غذایی و دارویی مردم در گروه‌هایی قرار دارند که در صورت بروز تنش گازی، محدودیت مصرف آنها در اولویت‌های پایانی قرار می‌گیرد. هدف این است که فعالیت مجموعه‌هایی که تولید محصولات ضروری و مورد نیاز مردم را بر عهده دارند، تا حد امکان تداوم داشته باشد.

در این زمینه، تعداد مشترکانی که ممکن است مشمول محدودیت شوند و میزان مصرف آنها نیز بررسی و برآورد شده است. البته اولویت اصلی ما این است که هیچ محدودیتی به بخش‌های مختلف تولید تحمیل نشود و صنایع بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. با این حال، تحقق این هدف به مدیریت مصرف در همه بخش‌ها، به‌ویژه بخش خانگی، وابستگی دارد.

*آیا افزایش مصرف گاز در بخش خانگی می‌تواند احتمال اعمال محدودیت برای صنایع را افزایش دهد؟

اگر مصرف خانگی در روزهای سرد بیش از اندازه افزایش پیدا کند و برای تأمین نیاز مشترکان خانگی ناچار به اعمال محدودیت باشیم، این اقدامات بر اساس گروه‌بندی و برنامه‌ریزی انجام‌شده صورت می‌گیرد.

به همین دلیل، همراهی مردم در کاهش مصرف می‌تواند به حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از فشار بیشتر بر صنایع کمک کند. هر اندازه مصرف غیرضروری کاهش پیدا کند، امکان مدیریت بهتر منابع گاز و تأمین نیاز بخش‌های مختلف افزایش می‌یابد.

*با توجه به شرایط پیش‌رو، چه مطالبه‌ای از شهروندان استان البرز دارید و مردم از چه اقداماتی باید برای تحقق جهاد صرفه‌جویی آغاز کنند؟

از همه شهروندان درخواست می‌کنم جهاد صرفه‌جویی را به یک رفتار روزمره و مسئولیت اجتماعی تبدیل کنند. رعایت دمای آسایش، تنظیم صحیح وسایل گرمایشی، استفاده از تجهیزات استاندارد و پربازده، پرهیز از استفاده از شومینه به‌عنوان وسیله اصلی گرمایش و جلوگیری از هدررفت گاز، اقداماتی است که هر خانواده می‌تواند از همین امروز در دستور کار قرار دهد.

همچنین توصیه می‌کنیم شهروندان از خدمات مشاوره‌ای و اصلاحی شرکت‌های کارور استفاده کنند و برای کاهش مصرف، تنها به کم کردن ساعات گرمایش اکتفا نکنند، بلکه به کیفیت و بازدهی تجهیزات نیز توجه داشته باشند. هدف این نیست که مردم در خانه‌های خود احساس سرما کنند؛ هدف آن است که با مصرف درست، گرمای مورد نیاز را با اتلاف کمتر انرژی تأمین کنیم.

زمستان پیش‌رو به همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد. اگر هر خانوار، اداره و واحد تولیدی سهم خود را در مدیریت مصرف ایفا کند، امکان تأمین پایدارتر گاز برای مشترکان افزایش می‌یابد و فشار بر شبکه کاهش پیدا می‌کند. جهاد صرفه‌جویی اقدامی جمعی برای حفظ منابع ملی، حمایت از تولید و عبور مطمئن‌تر از روزهای سرد سال است.

در پایان این گفت‌وگو، یک نکته روشن‌تر از همه ماند: این زمستان را نه یک اداره، نه یک شرکت و نه یک خانواده، که همه ما با هم می‌گذرانیم. دماسنج اتاق نشیمن، شومینه‌ای که شاید هنوز در خانه روشن می‌شود و دمای اتاق‌های اداری، سهم هر کدام از ما در این ماجراست.

هیچ‌کس نمی‌تواند گرمای این زمستان را تنها بسازد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند از آن کنار بایستد.

از شهروندان می‌خواهیم دمای آسایش را رعایت کنند، به جای شومینه از بخاری‌های پربازده استفاده کنند و از خدمات رایگان شرکت‌های کاربر بهره بگیرند. اگر نشتی دیدند هم به شرکت گاز خبر بدهند.

اینها همه یک اسم دارد: «جهاد صرفه‌جویی».

جهادی که هزینه‌اش چند درجه کمتر در دماسنج است و ثمره‌اش زمستانی بدون قطعی گاز. بیایید پیش از آنکه سرما از در وارد شود، مصرف‌مان را مدیریت کنیم.