پیش بینی ناپایداری دریایی در بعدازظهر و شب در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: ابتدای صبح در سواحل و جزایر، مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی پیش بینی می‌شود و در بعدازظهر و شب، افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی بر روی مناطق دریایی استان مورد انتظار است.

وی افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر برساعت و بیشینه ارتفاع موج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

حمزه نژاد گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه سبک و صیادی و تفریحی در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان ادامه داد: صبح فردا از شدت سرعت باد در خلیج فارس کاسته خواهد شد، اما شرق تنگه هرمز و غرب دریای عمان تا ظهر متلاطم خواهد بود.

حمزه نژاد گفت: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته، نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در استان پیش بینی می‌شود.