مجتبی حمزه نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان در روز جمعه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: امروز شرایط جوی و دریایی استان نسبتاً آرام است و پدیده غالب در برخی نقاط به‌ویژه مناطق دریایی، وقوع مه صبحگاهی و کاهش موقت دید افقی خواهد بود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و با توجه به افزایش رطوبت نسبی هوا، در برخی نقاط به‌خصوص سواحل و جزایر، مه صبحگاهی و کاهش موقت دید افقی دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: دریا امروز تا اوایل صبح یکشنبه نسبتاً آرام خواهد بود، اما به دلیل وقوع مه و کاهش دید در ساعات ابتدایی روز، توصیه می‌شود ترددهای دریایی با احتیاط انجام شود.

حمزه‌نژاد تصریح کرد: از ظهر یکشنبه، خلیج فارس و به‌تدریج در ساعات بعدازظهر و شب، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان با وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی مواج خواهد شد. بیشینه سرعت باد در این مناطق به ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به حدود ۱۸۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی بیان کرد: ظهر دوشنبه از سرعت باد در مناطق شمالی تنگه هرمز کاسته می‌شود، اما برخی نقاط خلیج فارس تا اوایل صبح سه‌شنبه همچنان نسبتاً مواج خواهد بود. همچنین از بعدازظهر دوشنبه جهت جریانات در دریای عمان به شمال شرقی تغییر می‌کند و محدوده دریایی جاسک به‌ویژه سواحل شرقی تا اواخر وقت سه‌شنبه با وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی و مواج بودن دریا همراه خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به اتخاذ تدابیر لازم برای تردد ایمن شناورها در مناطق دریایی استان گفت: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در مناطق شرقی و برخی نقاط شمالی استان افزایش سرعت باد شمال شرقی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند سبب گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا شود.

حمزه‌نژاد درباره وضعیت دمایی نیز خاطرنشان کرد: امروز تغییرات دمایی در سطح استان بین یک تا دو درجه خواهد بود و بیشینه دمای برخی نقاط در روز شنبه نیز بین یک تا دو درجه افزایش می‌یابد.