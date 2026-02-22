پویش «ماه خدا؛ ماه مهربانی» در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای پویش «ماه خدا؛ ماه مهربانی» در راستای پویش «ایران همدل» اظهار کرد: این طرح با هدف جذب حامی برای فرزندان ایتام و محسنین برگزار میشود.
وی با بیان اینکه علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه ekram.emdad.ir یا با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد در سطح استان در طرح اکرام ایتام مشارکت کنند، افزود: تماس با شماره ۰۱۳۳۳۳۶۵۷۱۰ و یا ارسال عدد یک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ از دیگر روشهای ثبتنام در طرح اکرام ایتام و محسنین است.
جلالیپور درباره نحوه ثبتنام حامیان گفت: مردم نوعدوست و خیر میتوانند با استفاده از روشهای اعلامشده، ضمن آگاهی از وضعیت زندگی فرزندان تحت حمایت، یک یا چند فرزند معنوی را با شرایط مورد نظر خود از نظر سن، جنسیت، سادات بودن، بیماری و محل سکونت انتخاب کنند.
مدیرکل کمیته امداد گیلان با قدردانی از اعتماد حامیان و خیرین تصریح کرد: به منظور تسهیل در پرداختها، برای هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی در نظر گرفته میشود تا حامیان بتوانند بدون شناسه واریز و از طریق سایت یا سایر درگاههای بانکی و اپلیکیشنهای پرداخت، کمکهای نقدی خود را مستقیم به حساب فرزند معنوی واریز و گزارش آن را در سامانه مشاهده کنند.
وی همچنین از اجرای طرح «درخت آرزوها» در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: مردم نیکوکار استان میتوانند هدایای نقدی خود را برای تهیه اقلام مورد نیاز فرزندان ایتام و محسنین به شماره کارت اعلامشده از سوی کمیته امداد واریز کنند.
