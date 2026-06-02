آغاز پویش «به عشق علی(ع)» برای حمایت از ایتام و محسنین در گیلان

سید مجتبی جلالی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای پویش ملی «به عشق علی(ع)» با هدف جذب حامی برای فرزندان ایتام و محسنین در استان خبر داد و گفت: مردم نوعدوست در قالب این پویش می‌توانند با مراجعه به سایت ekram.emdad.ir نسبت به ثبت‌نام و انتخاب یک یا چند فرزند معنوی با شرایط مورد نظر خود اقدام کنند.

وی افزود: همچنین مردم نیک‌اندیش با مراجعه حضوری به واحدهای اکرام ادارات کمیته امداد استان یا تماس تلفنی با شماره ۳۳۳۶۵۷۱۰ (پیش‌شماره ۰۱۳)، می‌توانند از وضعیت زندگی این افراد آگاه شده و فرزند معنوی خود را برای حمایت انتخاب کنند.

جلالی‌پور ادامه داد: ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ نیز از روش‌های ثبت‌نام در طرح اکرام ایتام و محسنین است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ضمن تقدیر از اعتماد حامیان و خیرین گفت: به منظور تسهیل در روش‌های پرداخت، برای هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی در نظر گرفته می‌شود و حامیان می‌توانند بدون نیاز به شناسه واریز، از طریق سایت، درگاه‌های بانکی و نرم‌افزارها، هدایای نقدی را مستقیم به حساب فرزندان معنوی واریز کرده و گزارش پرداخت را در سایت مشاهده کنند.

وی همچنین از پویش «اطعام علوی» در ایام عید سعید غدیرخم خبر داد و گفت: مردم ولایتمدار استان می‌توانند از طریق نرم‌افزار «صدقه من»، شماره‌گیری کد دستوری #۰۱۳۸۸۷۷ یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ نزد بانک ملی در این پویش مشارکت کنند.

جلالی‌پور در پایان با تقدیر از همراهی همیشگی مردم نوعدوست گفت: سال گذشته حدود ۹ میلیارد تومان در قالب اطعام علوی جهت طبخ غذا و توزیع بین خانواده‌های آسیب‌پذیر از سوی مردم نیک‌اندیش مشارکت صورت گرفت