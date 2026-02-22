به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان پویش قرآنی ماه رمضان در استان گیلان، سؤال روز سوم این مسابقه را با محوریت ️مفهوم آیه ۱۷۳ سوره مبارکه آل عمران اعلام کردند.

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- خدا بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

۲- شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴- کمک به فقرا و نیازمندان

شرکت‌کنندگان گزینه صحیح را انتخاب و پاسخ خود را به شماره ۳۰۰۰۱۴۸۸ ارسال کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هر هفته به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه، هر نفر یک میلیون تومان جایزه اهدا می‌شود و در پایان این پویش نیز یک سفر به مشهد مقدس به یکی از شرکت‌کنندگان تعلق خواهد گرفت.

جواب سوال روز سوم

گزینه درست: روش فریب شیطان ترساندن از فقر است