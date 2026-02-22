گردشگری به پیشران توسعه همدان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در همدان، فراتر از یک دستگاه اجرایی معمول است. استانی با یک اثر ثبت جهانی، دهها اثر ثبت ملی، شهرهای جهانی صنایعدستی و ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و تاریخی، گردشگری را بهعنوان پیشران اصلی توسعه خود تعریف کرده است. در چنین شرایطی، نوع نگاه به مدیریت این حوزه و سطح اثرگذاری مدیرکل میراث فرهنگی، به یکی از موضوعات کلیدی و قابل تأمل در مسیر توسعه استان تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت بازتعریف نقش مدیریتی این جایگاه را بیش از پیش برجسته میکند.
ضرورت بازتعریف جایگاه مدیرکل میراث فرهنگی در همدان
محمد صیفیکار فعال گردشگری و حوزه میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر لزوم بازنگری در نگاه مدیریتی به ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان، گفت: مدیرکل این مجموعه باید فراتر از یک مدیر بخشی عمل کرده و از توانمندی لازم برای نقشآفرینی در سطح کلان مدیریتی استان برخوردار باشد.
وی با اشاره به ساختار سهگانه وزارت میراث فرهنگی شامل حوزههای «میراث فرهنگی»، «گردشگری» و «صنایعدستی» اظهار کرد: الزاماً مدیرکل میراث فرهنگی نباید متخصص صرف در یکی از این حوزهها باشد، بلکه آنچه اهمیت دارد، توان مدیریتی، قدرت هماهنگسازی و چیدمان صحیح نیروهای تخصصی در هر سه بخش است.
صیفیکار افزود: اگر مدیرکل صرفاً به یک حوزه تخصصی گرایش پیدا کند، دو حوزه دیگر به حاشیه رانده میشوند و این مسئله در نهایت به تضعیف مأموریت اصلی این دستگاه منجر خواهد شد. به همین دلیل، ادارهکل میراث فرهنگی بیش از هر چیز به یک «مدیر توانمند و کلاننگر» نیاز دارد.
گردشگری؛ پیشران توسعه همدان در اسناد بالادستی
این کنشگر فرهنگی گردشگری با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان همدان تصریح کرد: همدان دارای یک اثر ثبت جهانی، دهها اثر ثبت ملی، شهرهای جهانی صنایعدستی و مجموعهای غنی از داراییهای تاریخی و طبیعی است. این حجم از ظرفیتها ایجاب میکند که مدیرکل میراث فرهنگی استان، در سطحی همقد و همتراز با معاون استاندار ظاهر شود و توان چانهزنی و اثرگذاری در سطوح تصمیمسازی کلان را داشته باشد.
وی ادامه داد: در تمامی اسناد بالادستی، از سند توسعه تا سند چشمانداز استان، «گردشگری» بهعنوان اولویت اول همدان مطرح شده است؛ گردشگریی که پایههای آن بر میراث فرهنگی، طبیعت و تاریخ استوار است. بنابراین نمیتوان ادارهکل میراث فرهنگی همدان را با سایر استانها بهصورت یکسان مقایسه کرد.
صیفیکار تأکید کرد: مدیرکل میراث فرهنگی همدان باید بتواند در کنار استاندار، سازمان برنامه و بودجه و سایر مدیران ارشد استان نقش مؤثر ایفا کند، دیدگاههای خود را به کرسی بنشاند و از داراییهای بیبدیل استان در حوزه گردشگری بهدرستی دفاع کند.
ظرفیتهای جهانی همدان؛ از هگمتانه تا شهرهای صنایعدستی
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است گردشگری موتور محرک توسعه همدان باشد، تحقق این هدف بدون حضور مدیری توانمند و اثرگذار، در رأس ادارهکل میراث فرهنگی ممکن نخواهد بود.
با توجه به جایگاه ویژه همدان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بازتعریف نقش مدیریتی در این بخش بیش از گذشته ضرورت دارد. همدان استانی با داراییهای کمنظیر تاریخی و طبیعی است که توسعه آن بهطور مستقیم با کارآمدی مدیریت میراث فرهنگی گره خورده است. در چنین شرایطی، انتظار میرود تصمیمگیریها فراتر از نگاه بخشی بوده و با رویکردی کلان، متناسب با اولویت گردشگری استان، دنبال شود؛ رویکردی که بتواند از ظرفیتهای موجود بهعنوان پیشران توسعه پایدار بهره بگیرد.
