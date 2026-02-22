به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیته ملی ارجاع بیماران و مجروحان غزه از سازمان جهانی بهداشت خواست تا فورا برای ایجاد یک سازوکار روشن و الزام‌آور برای خروج فوری بیماران و مجروحان از غزه مداخله کند

این کمیته با اشاره به اینکه ادامه ممنوعیت تردد، جان هزاران نفر را تهدید می‌کند، ابراز داشت که نماینده حدود ۲۲ هزار مجروح است که در لیست ارجاعات قرار دارند. در میان این افراد ۵ هزار نفر نیاز به خروج فوری دارند، و علاوه بر آنها ۸ هزار مورد نیاز به سفر درمانی برای بیماران سرطانی ثبت شده است.

این گزارش با تاکید بر اینکه روزانه دست کم یک بیمار به علت عدم خروج از غزه جان خود را از دست می دهد، تاکید کرد که ️ تعداد کل مجروحان در نوار غزه نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر است، که ۲۰ هزار نفر از آنها دچار قطع عضو شده اند و نیاز به پروتزهای پیشرفته و درمان توانبخشی دارند.

این کمیته از مقامات مصری خواست تا برای مداخله و بازگشایی گذرگاه رفح با یک سازوکار بشردوستانه فوری اقدام کنند. کمیته مذکور همچنین از میانجی‌های بین‌المللی و شورای جهانی صلح خواست تا برای تسهیل سفر موارد بحرانی به رژیم صهیونیستی فشار بیاورند.

این بیانیه تأکید کرد که گذرگاه رفح تنها گذرگاه زمینی برای بیش از دو میلیون فلسطینی است و سازوکار فعلی سفر به «حکم مرگ تدریجی» برای بیماران تبدیل شده است.