به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول برجسته در کابینه نتانیاهو گزارش داد، تل آویو به ترامپ ابلاغ کرده که هرگز به شورای به اصطلاح صلح به ریاست وی پولی پرداخت نخواهد کرد.

این در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی مخالفت خود را با مشارکت در این شورای به اصطلاح صلح ترامپ اعلام کرده اند.

ترامپ پیشتر تاکید کرده بود که کشورهای عضو برای به دست آوردن کرسی های دائم باید مبالغ هنگفتی بپردازند. وی همچنین مدعی شده بود که کشورهای عضو متعهد شده‌اند بیش از ۵ میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه اختصاص دهند.

مشارکت رژیم صهیونیستی در شورای مذکور که اساسا عامل به وجود آمدن بحران انسانی در نوار غزه است نیز اعتبار آن را زیر سؤال برده است.