۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

تل‌آویو: هیچ پولی به شورای صلح ترامپ نمی‌دهیم

در حالی که رژیم صهیونیستی عامل ویرانی بی سابقه در نوار غزه است یک مسئول در کابینه نتانیاهو گفت که این رژیم هیچ پولی به شورای به اصطلاح صلح ترامپ نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول برجسته در کابینه نتانیاهو گزارش داد، تل آویو به ترامپ ابلاغ کرده که هرگز به شورای به اصطلاح صلح به ریاست وی پولی پرداخت نخواهد کرد.

این در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی مخالفت خود را با مشارکت در این شورای به اصطلاح صلح ترامپ اعلام کرده اند.

ترامپ پیشتر تاکید کرده بود که کشورهای عضو برای به دست آوردن کرسی های دائم باید مبالغ هنگفتی بپردازند. وی همچنین مدعی شده بود که کشورهای عضو متعهد شده‌اند بیش از ۵ میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه اختصاص دهند.

مشارکت رژیم صهیونیستی در شورای مذکور که اساسا عامل به وجود آمدن بحران انسانی در نوار غزه است نیز اعتبار آن را زیر سؤال برده است.

    • کورش IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      دوستی با مردم دانا نكوست دشمن دانا به از نادان دوست دشمن دانا بلندت می‌کند بر زمینت می‌زند نادان دوست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها