ناوگان صمود اعلام کرد؛ حرکت یک ناوگان تاریخی و استثنایی به سمت غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، سیف ابوکشک سخنگوی ناوگان صمود اعلام کرد که اقداماتی برای آغاز یک حرکت جهانی جدید علیه محاصره نوار غزه و تداوم بسته شدن گذرگاه رفح در حال انجام است.

وی اضافه کرد: قرار است یک ناوگان تاریخی و استثنایی به سمت فلسطین حرکت کرده تا مخالفت خود را با تداوم محاصره نوار غزه اعلام کند.

ابوکشک تصریح کرد: سازمان دهندگان این حرکت قصد دارند سکوت بین المللی را در قبال نسل کشی و محاصره نوار غزه بشکنند. قرار است ناوگان مذکور در ۹ مارس آتی(۱۸ اسفند) از بارسلون و دیگر بنادر موجود در دریای مدیترانه حرکت کند. کاروان های زمینی نیز از شمال آفریقا و آسیا حرکت خواهند کرد. همچنین گفته شده که قرار است بیش از ۱۰۰ قایق و هزاران فعال از جمله تعدادی پزشک و حقوقدان در این ناوگان حضور داشته باشند.