به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منوچهر مهروی‌پور پیش از ظهر یکشنبه در تذکری در دویست‌وهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: رمضان تنها ماه روزه‌داری نیست، بلکه فرصتی برای بازگشت جدی به معنویت و مراقبت از رفتار، گفتار و حتی نیت‌های انسان است. پیامبر اکرم(ص) بهترین عمل در این ماه را دوری از محرمات الهی دانسته‌اند و این نگاه می‌تواند سبک زندگی فردی و اجتماعی ما را اصلاح کند.

وی با اشاره به شرایط فرهنگی کشور افزود: با وجود آنکه جامعه امروز در معرض شدیدترین حملات شناختی و رسانه‌ای قرار دارد، اما نشانه‌های امیدبخشی در سطح شهر دیده می‌شود. حضور گسترده مردم در مراسم شب‌زنده‌داری، مساجد و محافل دعا، از تخت فولاد تا محلات مختلف اصفهان، نشان می‌دهد پیوند جامعه با معنویت همچنان زنده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر نقش نسل جوان تصریح کرد: نکته قابل توجه، مشارکت فعال نسل سوم و چهارم انقلاب در این برنامه‌هاست؛ نسلی که برخلاف القائات رسانه‌ای، با ایمان و آگاهی در صحنه حضور دارد و این موضوع شایسته قدردانی است.

مهروی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد مدیریت شهری گفت: انصافاً مجموعه شهرداری و به‌ویژه سازمان عمران شهری در پروژه‌هایی که ورود کرده‌اند، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. پروژه‌های بزرگ شهید رئیسی و شهید فخری‌زاده در مراحل پایانی اجرا قرار دارند و با تأمین به‌موقع منابع مالی، می‌توان هرچه سریع‌تر مراحل نهایی از جمله آسفالت‌ریزی را انجام داد.

وی افزود: تکمیل این پروژه‌ها نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی حلقه شهری و محدوده مرکزی اصفهان دارد و انتظار می‌رود با توجه ویژه شهردار و معاونان، مردم هرچه زودتر از منافع این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

این عضو شورا با اشاره به مشکلات ترافیکی شرق اصفهان بیان کرد: خیابان جی به دلیل تراکم بارگذاری‌ها، حضور چند هزار دانشجو، مجاورت با شهرک صنعتی و مسیر باغ رضوان، سال‌هاست با ترافیک سنگین مواجه است. تسریع در احداث کمربندی شمال اصفهان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی برای مدیریت ترافیک شهر به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: از مناطق ۱۰، ۱۵ و ۴ شهرداری و همچنین شهردار اصفهان انتظار می‌رود با توجه به تأکید بودجه سال ۱۴۰۵ بر این پروژه، اقدامات اجرایی و آزادسازی مسیر هرچه سریع‌تر آغاز شود تا بخشی از فشار ترافیکی خیابان جی کاهش یابد.

حجت‌الاسلام مهروی‌پور در پایان با اشاره به فضای رسانه‌ای حاکم بر کشور گفت: امروز با یک جریان سازمان‌یافته برای فروپاشی روانی جامعه روبه‌رو هستیم که از طریق انتشار اخبار منفی و القای ناامیدی دنبال می‌شود، اما منطق تربیت دینی ما ایستادگی در برابر قدرت‌های مادی و حفظ عزت و امید است. ما به وعده الهی ایمان داریم و تاریخ بارها نشان داده است که قدرت‌های متکبر، حتی در اوج اقتدار، سرانجام فرو می‌ریزند.

وی خاطرنشان کرد: با توکل بر خدا، تقویت معنویت اجتماعی و حفظ روحیه امید و مقاومت، می‌توان از این مقطع حساس نیز با سربلندی عبور کرد.