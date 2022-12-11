احیای بافت فرسوده در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منوچهر مهروی پور صبح یکشنبه در نطق میان دستور شصت و هفتمین جلسه علنی شورا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید دستغیب و تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: از مجموعه مدیریت شهری به ویژه در سازمان زیباسازی درخواست می‌کنم اتفاق ویژه‌ای را در این ایام رقم بزنند و بر اساس نقل قولی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ان‌شاء‌الله همه در پناه حضرت زهرا (س) باشیم.

وی با تبریک و تسلیت شهادت مولوی عبدالواحد ریگی افزود: دشمنان نقشه‌های پلیدی در سیستان و بلوچستان داشتند و وقتی نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند دست به ترور این عالم برجسته که منادی وحدت شیعه و سنی بود زدند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با حمایت از دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه که این روزها در حال برخورد با اغتشاشگران و آشوب‌گران است از جانب همه مردم حمایت می‌شود. اما مراقب باشیم تسلیم هجمه دشمنان و فضاسازی‌های رسانه‌ای نشویم و اگر مرعوب شدیم بدانیم جای شهید و جلاد عوض خواهد شد.

بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی

وی با اشاره به دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب بیان کرد: رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور ضرورت دارد و در شهر و استان ما این بازسازی شاید بیشتر احساس شود. همه ما با رصد دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی و البته با راه حل‌های عاقلانه و مهندسی صحیح فرهنگی باید در این موضوع قدم برداریم.

مهروی پور با اشاره به بازدید از بازار روز بعثت اظهار کرد: کارکنان سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری با توان ویژه اقدامات خوبی را رقم زده‌اند. این بازار به نام روزهای هفته نام گذاری می‌شود و مورد توجه مردم است. این بازار بیش از ۲۰ هزار نفر مراجعه کننده دارد. تقاضا داریم روزهای ارائه خدمت بیشتر شود و همکاران ما در اداره ارتباطات شهرداری در زمینه اطلاع رسانی این موضوع اقدام ویژه‌ای انجام شود. این بازار برای اینکه در سایر روزها نیز به مردم خدمت رسانی کند نیازمند اقداماتی برای ارائه خدمات با کیفیت است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در هفته گذشته افتتاح طرح‌های منطقه ۱۲ را شاهد بودیم. در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی حرکت کردیم که نتیجه آن ارتقا سرانه ورزشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است، اما نکته لازم این است که در این افتتاح‌ها حتماً به مناطق کم برخوردار توجه شود.

بافت فرسوده مورد توجه بودجه ۱۴۰۱

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در بودجه ۱۴۰۱ که مورد توجه ما بود موضوع بافت فرسوده است. بافت فرسوده اصفهان به تاریخی و غیر تاریخی تقسیم بندی می‌شود که نیاز است در هر دو اقداماتی انجام شود. به عنوان مثال قرارگاه مسکن با استفاده از تجربه منطقه ۶، اقداماتی را در حوزه بافت فرسوده غیر تاریخی رقم بزند. براساس گفته رئیس کمیسیون تا پایان دوره ۱۰ مورد بازآفرینی را خواهیم داشت.

مهروی پور خاطرنشان کرد: در حوزه بافت تاریخی نیز اقدامات لازم انجام شود. در این راستا دغدغه میراثی نیز باید داشت و نسبت به تجهیز و مرمت مجموعه‌های تاریخی از جمله تخت فولاد اقدام شود.

وی با اشاره به روز جهانی معلولان گفت: مدیریت شهری باید در چند موضوع خاص شامل مباحث فرهنگی، شهرسازی و مناسب سازی به معلولان کمک کند و بسیاری از عرصه‌های ارائه کننده خدمات به معلولان باید مناسب سازی شود.

مناسب‌سازی معلولان و ارائه نتایج آن

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مجموعه پژوهشی سال‌های قبل در باب مناسب سازی ویژه معلولان انجام شد. تقاضا دارم نتیجه این مطالعات ارائه شود تا در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حمل و نقل معلولان بیان کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز مناسب سازی مترو و اتوبوس‌های ویژه معلولان را در دستور کار قرار داشته باشد و نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

مهروی پور تصریح کرد: در آستانه تدوین و تصویب بودجه هستیم و باید نگاه ویژه‌ای به مناطق کم برخوردار داشته باشیم. اتمام پروژه‌های نیمه تمام در دستور کار باشد و نسبت به اجرای پروژه‌های جدید و عمده که به تسهیل تردد مردم کمک کند توجه ویژه داشته باشیم. همچنین در حوزه نوجوانان و جوانان باید نگاه ویژه صورت گیرد. پارسال گفتیم زمین‌های روباز در مناطق ایجاد شود و امسال می‌گوئیم خوب است که ۱۵ باغ بانوان با رویکردهای جدید در مناطق مختلف داشته باشیم.