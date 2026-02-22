به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «شکارچیان شیاطین کیپاپ» با ۱۰ برد در پنجاه و سومین دوره جوایز آنی پیشتاز شد و جوایز بهترین فیلم بلند و بهترین انیمیشن شخصیت را در کنار جوایز دیگر به خانه برد.
«شکارچیان شیطان کیپاپ» که انیمیشنی از سونی پیکچرز برای نتفلیکس است، جایزه بهترین جلوههای ویژه برای فیلم بلند را هم دریافت کرد و جایزه بهترین طراحی شخصیت فیلم بلند و بهترین طراحی تولید را هم از آن خود کرد. این فیلم همچنین جایزه بهترین کارگردانی فیلم بلند را برای مگی کانگ و کریس اپلهانس به ارمغان آورد و جایزه بهترین موسیقی را هم از آن خود کرد.
برندگان این جوایز که بالاترین افتخار در حوزه انیمیشن محسوب میشود، روز شنبه معرفی شدند.
در این جوایز، فیلم «آرکو» به کارگردانی اوگو بینونو برنده بهترین فیلم مستقل شد.
«عوارض جانبی رایج» و «عشق، مرگ+رباتها» به ترتیب با ۴ و ۳ برد در بخشهای تلویزیونی پیشتاز شدند.
«عوارض جانبی رایج» جایزه بهترین نویسندگی و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد و «عشق، مرگ+رباتها» جوایز بهترین طراحی شخصیت، بهترین طراحی تولید و بهترین استوریبورد را برد.
هر سال با اهدای جوایز آنی از تعالی در انیمیشن تجلیل میشود و به هنرمندان انفرادی و صنعت انیمیشن به طور کلی برای دستاوردهای برجستهشان تجلیل می شود.
