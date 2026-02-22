تأکید بر ایجاد منطقه آزاد بین المللی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی روابط خارجی استان با اشاره به اولویت‌های راهبردی در حوزه تعاملات خارجی اظهار کرد: ایجاد منطقه آزاد بین المللی سه جانبه ایران، افغانستان و چین در استان باید با جدیت و به‌صورت مستمر پیگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت زمان‌بندی مشخص برای جلسات این شورا تأکید کرد و گفت: جلسات باید به‌صورت ماهانه، با دستور کار عملیاتی و مصوبات قابل پیگیری برگزار شود تا نتایج ملموس حاصل گردد.

هاشمی با اشاره به عملکرد مرز ماهی‌رود تصریح کرد: امروز این مرز به یکی از موفق‌ترین گمرکات کشور در صادرات به افغانستان تبدیل شده و بخش قابل توجهی از صادرات کشور از این مسیر انجام می‌شود.

به گفته وی، نتیجه این موفقیت، حاصل پیگیری مستمر و تعاملات گسترده با طرف افغانستانی است.

وی با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته دیدارهای متعددی با مقامات و فعالان اقتصادی افغانستان برگزار شده است، افزود: افزایش صادرات، رشد مبادلات و ارتقای جایگاه مرز ماهی‌رود نشان می‌دهد که پیگیری مستمر می‌تواند معجزه کند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به رشد واردات از افغانستان اشاره کرد و گفت: افزایش واردات نیز می‌تواند به تقویت توازن تجاری و پایداری روابط اقتصادی کمک کند.

هاشمی از سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی استان خبر داد و افزود: در یک سال گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی از سوی سرمایه‌گذاران افغانستانی در استان انجام شده که نشان‌دهنده اعتماد به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه است.

وی گردشگری سلامت، کشت فراسرزمینی و همکاری‌های دانشگاهی را از دیگر حوزه‌های دارای ظرفیت مشترک دانست و تأکید کرد: حضور صدها دانشجوی افغانستانی در استان یک فرصت راهبردی است و این افراد می‌توانند سفیران اقتصادی و فرهنگی ایران در آینده باشند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به پروژه‌های زیرساختی مرزی اشاره کرد و گفت: توسعه راه‌های دسترسی، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی، احداث پارکینگ و مراکز پشتیبانی حمل‌ونقل در مرز ماهی‌رود ضروری است و می‌تواند روند تجارت را تسهیل کند.

هاشمی با تأکید بر نقش امنیت پایدار در رونق اقتصادی مرز افزود: موفقیت‌های حاصل‌شده نتیجه همکاری همه دستگاه‌ها از جمله مرزبانی، نهادهای امنیتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با مدیریت صحیح ظرفیت‌های مرزی و تعامل فعال با افغانستان، خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم تجارت منطقه تبدیل شود و تحول اقتصادی قابل توجهی در استان رقم بخورد.