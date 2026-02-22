به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری، تعداد ۲۸۷ نفر محکوم مالی جرائم غیرعمد، با تلاش‌های مستمر ستاد مردمی دیه و با مشارکت و همراهی نیکوکاران یزدی، از زندان‌های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند؛ این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۱۰۷۰ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومین مبلغ ۱۰۱۰ میلیارد تومان تأمین شد و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۲۸۷ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

این مقام مسئول با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از مجموع زندانیان آزادشده، ۲۰۲ مددجو مربوط به محکومان مالی، ۶۵ نفر مربوط به محکومان مهریه، ۱۴ مددجو مربوط به محکومان نفقه و ۶ مددجو نیز مربوط به محکومان پرداخت دیه غیرعمد بودند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد افزود: از مجموع زندانیان آزادشده، ۵۵ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات‌البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی از زندان آزاد شدند و ۲۳۲ مددجو نیز با تأمین منابع مالی، شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل، از زندان رهایی یافتند؛ به‌گونه‌ای که از این تعداد مددجو ۲۵ زن و ۲۶۲ مددجو مرد بودند.

وی با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان، ماهی است که دل‌ها و دست‌ها بیش از هر زمان دیگری به خداوند نزدیک می‌شود و روح همدلی و نوع‌دوستی در جامعه جان تازه‌ای می‌گیرد؛ در همین راستا، ستاد مردمی دیه استان یزد با هدف فراهم‌سازی زمینه مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم نیکوکار، اقدام به برگزاری پویش «سهم من آسمان» کرده است؛ پویشی که در آن اقشار مختلف مردم استان یزد می‌توانند به اندازه توان خود در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد سهیم شوند و سهمی در بازگشت این افراد به آغوش خانواده‌هایشان داشته باشند.

شاه‌حسینی ضمن قدردانی از زحمات صداوسیمای مرکز استان یزد در تهیه و تولید ویژه برنامه ماه مهربانی گفت: این برنامه به همت صداوسیمای استان یزد و با همکاری ستاد مردمی دیه استان تهیه و تولید شده و با رویکردی تخصصی به موضوع آزادی زندانیان جرائم غیرعمد می‌پردازد؛ ویژه‌ برنامه‌ای که هر روزه هم‌زمان با لحظات افطار به‌صورت زنده از شبکه استانی یزد روی آنتن می‌رود و تلاش می‌کند با معرفی پرونده‌های مددجویان و جلب مشارکت خیران، زمینه بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد گفت: بنرهای اطلاع‌رسانی مرتبط با پویش «سهم من آسمان» با همکاری این سازمان طراحی و تهیه شده و به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد در مکان‌های پرتردد شهر نصب شده است تا ضمن آگاه‌سازی شهروندان، زمینه مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم نیکوکار در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شود.

شاه‌حسینی گفت: در تلاشیم تا با برگزاری جشن های گلریزان در شهرستان‌های مختلف و مرکز استان با مشارکت نیکوکاران و خیرین زمینه آزادی تعدادی از محکومین مالی را فراهم نماییم.