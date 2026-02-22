یزدانی: ۹۵۰ زندانی جرایم غیر عمد چشم انتظار کمک خیران هستند

علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: رمضان فرصت مغتنمی برای جلب مشارکت خیرین و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است و در همین راستا برگزاری جشن‌های گلریزان در شهرستان‌های مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند، افزود: برای تأمین مبالغ مورد نیاز جهت آزادی این افراد، همراهی خیرین و مشارکت مردمی ضروری است و برآورد ما نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این امر نیاز داریم.

رئیس ستاد دیه گیلان با اشاره به اقدامات انجام شده از ابتدای سال تاکنون تصریح کرد: تاکنون ۳۵۰ زندانی جرایم غیرعمد با مجموع بدهی حدود ۲ هزار و ۶۵ میلیارد تومان از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

یزدانی ادامه داد: ستاد دیه صرفاً در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فعالیت می‌کند و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت خیرین، نهادها و برگزاری جشن‌های گلریزان، زمینه بازگشت این افراد به زندگی عادی را فراهم کند.

وی همچنین از رایزنی با فرمانداران شهرستان‌ها برای برگزاری جشن‌های گلریزان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری این آیین‌ها با هدف آزادی زندانیان هر شهرستان در حال انجام است تا بتوانیم در ماه مبارک رمضان گام مؤثری در کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد برداریم.