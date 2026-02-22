پوریانی: ۴۵۸ زندانی جرائم غیرعمد در مازندران آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران غظهار کرد: با همت ستاد دیه استان مازندران، همراهی خیرین نیک‌اندیش، گذشت شکات و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش، زمینه آزادی ۴۵۸ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی در استان مازندران فراهم شد تا این افراد بار دیگر به آغوش گرم خانواده خود بازگردند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: از مجموع افراد آزاد شده، ۳۳۵ نفر با حمایت مستقیم ستاد دیه استان و تأمین منابع مالی لازم و ۱۲۳ نفر نیز از طریق ایجاد صلح و سازش و جلب رضایت شکات آزاد شدند که این امر بیانگر نقش مؤثر فرهنگ گذشت، ایثار و همدلی در جامعه است.

پوریانی با اشاره به میزان بدهی این زندانیان تصریح کرد: مبلغ کل بدهی افراد آزاد شده بالغ بر یک‌هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۲۶۹ میلیارد تومان از طریق گذشت شکات، ۴۱ میلیارد تومان از محل منابع ستاد دیه استان مازندران، بیش از ۵ میلیارد تومان با مشارکت خانواده زندانیان و مابقی از محل سایر ظرفیت‌های قانونی تامین شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان ستاد دیه استان، قضات، کارکنان شوراهای حل اختلاف و خیرین استان، خاطرنشان کرد: حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی و فراهم‌سازی زمینه بازگشت آنان به جامعه، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها دارد.

ترویج فرهنگ نوع دوستی

مدیر نمایندگی ستاد دیه مازندران نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و کمک به همنوع، اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی از منظر آموزه‌های دینی و اجتماعی اقدامی ارزشمند و پسندیده است که آثار مثبت آن نه تنها متوجه فرد زندانی، بلکه شامل خانواده و کل جامعه می‌شود.

امیر دماوندی افزود: بسیاری از این زندانیان تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه یا بدهی‌های مالی اندک روانه زندان شده‌اند و در صورت حمایت خیرین و همکاری شکات، امکان بازگشت سریع آنان به زندگی عادی فراهم می‌شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه مازندران با اشاره سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، تصریح کرد: این ستاد با برگزاری پویش‌های مردمی، جذب کمک‌های خیرین و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، با جدیت در مسیر کاهش جمعیت کیفری و حفظ بنیان خانواده‌ها گام برمی‌دارد و امیدواریم با استمرار این حمایت‌ها، شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیرعمد در آینده نزدیک باشیم.