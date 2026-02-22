به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، درباره تمهیدات معاونت حملونقل در سفرهای پایانی سال جاری، اظهار کرد: طی جلساتی که با شورای عالی ترافیک داشتیم، تمهیدات ویژهای برای ایام پایانی سال در نظر گرفتیم؛ از جمله اینکه فعالیت اتوبوسرانی به صورت ۲۴ ساعته در خطوط BRT خواهد بود.
وی تصریح کرد: همچنین خدمت رسانی مترو هر شب تا ساعت ۲۴ ادامه دارد. البته این فعالیت در شبهای قدر به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود.
هرمزی با اشاره به اینکه فعالیت تاکسیرانی هم به همین روال خواهد بود، خاطرنشان کرد: طبق تمهیدات شهرداری تهران، فروشگاههای شهروند نیز تا سحر باز هستند.
معاون شهردار تهران با اشاره به ازدحام جمعیت در ایام پایانی سال در ایستگاههای مترو گفت: در ۳ هفته پایانی اسفندماه تلاش بر این است که اعزامهای فوق العاده قطار را به صورت ویژه دنبال کنیم.
هرمزی تاکید کرد: اعزام آخرین قطار مترو در ساعت ۲۴ و فعالیت ۲۴ ساعته اتوبوسرانی به تردد آسان بازدیدکنندگان نمایشگاه بینالمللی قرآن نیز کمک خواهد کرد.
