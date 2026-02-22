پیشرفت ۶۱ درصدی پروژه توسعه ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: پروژه ساخت زیرساخت اراضی توسعهای ۳۲۹ هکتاری در مجتمع بندری امام خمینی (ره) با پیشرفت فیزیکی ۶۱ درصدی در حال اجراست و تکمیل آن، افزایش ظرفیت عملیاتی، تسهیل زنجیره تأمین کالا و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس اعلام این سازمان، با پیشرفت ۶۱ درصدی فاز نخست پروژه «احداث زیرساخت اراضی توسعهای ۳۲۹ هکتاری» در منطقه ویژه اقتصادی مجتمع بندری امام خمینی (ره)، زمینه برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم شده است. این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت عملیاتی بندر، به کاهش گلوگاههای لجستیکی، تسهیل زنجیره تأمین کالا و ارتقای جایگاه این مجتمع بندری در سطح ملی منجر خواهد شد.
منطقه ویژه اقتصادی مجتمع بندری امام خمینی (ره) با وسعتی بیش از ۱۱ هزار هکتار در بخشهای آبی و خشکی، یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود. در یک سال گذشته اجرای دو فاز ایجاد زیرساخت در اراضی جدید این بندر آغاز شده که در مجموع به آمادهسازی حدود ۳۲۹ هکتار زمین منتهی میشود.
به گفته سازمان بنادر و دریانوردی، اجرای این طرح پس از دهه ۸۰، یکی از مهمترین اقدامات در توسعه اراضی پشتیبانی مجتمع بندری امام خمینی (ره) محسوب میشود.
نظر شما