به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، اله مراد عفیفیپور، مدیرکل امور دریایی این سازمان از انجام ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر دریایی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی داشته است.
وی با اشاره به پیگیریهای سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه گردشگری دریایی، افزود: در حال برنامهریزی برای راهاندازی یک خط گردشگری دریایی با استفاده از شناوری بزرگ هستیم تا بنادر جنوبی کشور را به یکدیگر متصل کند.
عفیفیپور درباره زیرساختهای مسافری بنادر ادامه داد: ترمینال مسافری مجهزی در بندر خرمشهر فعال است و بندر بوشهر نیز دارای ترمینال بسیار مدرن و کامل است. همچنین، تمامی دستگاههای مرتبط با تشریفات سفرهای بینالمللی در ترمینال مسافری بندر چابهار مستقر هستند.
وی با اشاره به مناطق گردشگری دریایی اضافه کرد: خور آذینی یکی از نقاط زیبای گردشگرپذیر است و سازمان بنادر و دریانوردی در این خور، اسکله گردشگری دریایی احداث کرده است.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به راهاندازی خطوط دریایی بینالمللی گفت: خط دریایی عمان - چابهار فعال است و در تلاشیم یک خط دریایی خارجی دیگر نیز در بندر چابهار راهاندازی شود.
عفیفیپور در پایان خاطرنشان کرد: راهاندازی خط گردشگری دریایی با شناور بزرگ، ضمن تقویت گردشگری دریایی، نقش مهمی در اتصال بنادر جنوبی کشور خواهد داشت و توسعه این مسیرها در دستور کار سازمان قرار دارد.
