حاجتی: طرح «قرار همدلی» در مساجد گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خحت الاسلام رضا حاجتی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با اشاره به اهمیت این ماه عظیمالشأن اظهار کرد: نقش محوری مساجد و بهویژه کانونهای فرهنگی هنری در بزرگداشت این ایام بی بدیل است.
حجتالاسلام حاجتی افزود: «قرار همدلی» تداوم حرکت جمعی اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد در راستای پاسداشت ماه مبارک رمضان است و میتواند نقطه عطفی برای همافزایی در سطوح ستادی و استانی باشد.
وی با تأکید بر توجه ویژه به موضوع قرآن و عترت در این ماه افزود: بهرهگیری از منویات امامین انقلاب، تقویت ارتباط خانوادهها با مساجد، هویتبخشی به اعضای کانونها در چارچوب طرح ملی کادر نوجوان، امیدآفرینی در جامعه، تقویت انسجام اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای مردمی از اهداف اجرای این طرح است.
مدیر ستاد کانونهای مساجد گیلان با اشاره به تنوع برنامههای پیشبینیشده گفت: ایجاد فضای شور و نشاط معنوی در محلات با محوریت مساجد ضروری است تا زمینه حضور فعال نوجوانان و جوانان در برنامههای رمضانی فراهم شود.
وی همچنین بر تکریم خانوادههای معظم شهدا بهویژه شهدای فتنه اخیر تأکید کرد و افزود: برنامههای قرآنی با محوریت مسجد پایگاه قرآن برگزار میشود که شامل ختم روزانه قرآن کریم، تلاوت نور، تفسیر نهجالبلاغه و دیگر برنامههای مرتبط است.
حجتالاسلام حاجتی خاطرنشان کرد: برنامه «قرار همدلی» با محوریت جمعخوانی قرآن کریم، هر روز با حضور اعضای کانونهای مساجد در مساجد فعال استان برگزار میشود.
برپایی سفرههای ساده افطار، اهدای بستههای معیشتی، برگزاری ایستگاههای صلواتی همزمان با اذان مغرب، محافل انس با قرآن و مراسم احیای شبهای قدر از دیگر برنامههای ماه مبارک رمضان در مساجد گیلان اعلام شده است.
