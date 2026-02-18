۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

مساجد گیلان آماده میزبانی از روزه‌داران شدند

رشت- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان از اجرای گسترده طرح غبارروبی مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حاجتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ماه ضیافت الهی و دهه تکریم و تعظیم مساجد اظهار کرد: همزمان با این ایام، صدها کانون فرهنگی هنری مساجد در استان گیلان اجرای طرح غبارروبی، نظافت، عطرافشانی و فضاسازی معنوی مساجد را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: این برنامه با همکاری فعالان فرهنگی، هیئت امنای مساجد و اعضای کانون‌ها به‌ویژه نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود و علاوه بر پاکسازی محیط، اقداماتی نظیر نصب پرچم و بنرهای مناسبتی، آماده‌سازی سیستم‌های صوتی و نورپردازی و ساماندهی کتابخانه‌های مساجد نیز انجام می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با بیان اینکه مساجد پایگاه اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات هستند، تصریح کرد: حضور نوجوانان و جوانان در این برنامه‌ها موجب تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و انس بیشتر نسل نو با مسجد می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجتی با تأکید بر نقش برجسته نوجوانان در اجرای این طرح گفت: امسال حضور بچه‌های مسجد جلوه‌ای ویژه دارد و آنان با انگیزه و عشق دینی برای آبادانی و پاکیزگی خانه‌های خدا پای کار آمده‌اند.

وی این حرکت را نمادی از پویایی فرهنگی و همبستگی اجتماعی دانست و افزود: مشارکت داوطلبانه نوجوانان در آماده‌سازی مساجد، پیام روشنی از امید، نشاط معنوی و پایبندی به ارزش‌های دینی در جامعه مخابره می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان همچنین از اجرای ویژه‌برنامه‌های قرآنی، محافل انس با قرآن، نشست‌های بصیرتی و برنامه‌های متنوع ویژه کودکان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: هدف ما تبدیل مساجد به کانون‌های فعال نشاط معنوی و فرهنگی در محلات است.

وی در پایان از مردم استان خواست با حضور گسترده در مساجد و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی ماه رمضان، زمینه تقویت هرچه بیشتر فعالیت‌های دینی و اجتماعی را فراهم کنند.

کد خبر 6752863

