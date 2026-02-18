به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا حاجتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ماه ضیافت الهی و دهه تکریم و تعظیم مساجد اظهار کرد: همزمان با این ایام، صدها کانون فرهنگی هنری مساجد در استان گیلان اجرای طرح غبارروبی، نظافت، عطرافشانی و فضاسازی معنوی مساجد را در دستور کار قرار دادهاند.
وی افزود: این برنامه با همکاری فعالان فرهنگی، هیئت امنای مساجد و اعضای کانونها بهویژه نوجوانان و جوانان برگزار میشود و علاوه بر پاکسازی محیط، اقداماتی نظیر نصب پرچم و بنرهای مناسبتی، آمادهسازی سیستمهای صوتی و نورپردازی و ساماندهی کتابخانههای مساجد نیز انجام میشود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان با بیان اینکه مساجد پایگاه اصلی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در محلات هستند، تصریح کرد: حضور نوجوانان و جوانان در این برنامهها موجب تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی و انس بیشتر نسل نو با مسجد میشود.
حجتالاسلام حاجتی با تأکید بر نقش برجسته نوجوانان در اجرای این طرح گفت: امسال حضور بچههای مسجد جلوهای ویژه دارد و آنان با انگیزه و عشق دینی برای آبادانی و پاکیزگی خانههای خدا پای کار آمدهاند.
وی این حرکت را نمادی از پویایی فرهنگی و همبستگی اجتماعی دانست و افزود: مشارکت داوطلبانه نوجوانان در آمادهسازی مساجد، پیام روشنی از امید، نشاط معنوی و پایبندی به ارزشهای دینی در جامعه مخابره میکند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان همچنین از اجرای ویژهبرنامههای قرآنی، محافل انس با قرآن، نشستهای بصیرتی و برنامههای متنوع ویژه کودکان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: هدف ما تبدیل مساجد به کانونهای فعال نشاط معنوی و فرهنگی در محلات است.
وی در پایان از مردم استان خواست با حضور گسترده در مساجد و مشارکت در برنامههای فرهنگی ماه رمضان، زمینه تقویت هرچه بیشتر فعالیتهای دینی و اجتماعی را فراهم کنند.
نظر شما