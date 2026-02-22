تأمین و توزیع منظم کالاهای اساسی در قزوین ویژه ماه رمضان و شب عید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریریمقدم در نشست کارگروه تنظیم بازار استان اظهار کرد: تا پایان بهمنماه ۴۷۰ تن برنج وارداتی در استان جذب و میان شبکههای توزیع عرضه شده و مقادیر تکمیلی نیز در حال تأمین است.
وی افزود: توزیع این محصول از طریق فروشگاههای زنجیرهای و اتحادیههای مرتبط انجام میشود و در صورت اعلام نیاز شهرستانها، امکان تأمین مستقیم از مبادی وارداتی نیز وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین شکر بیان کرد: ۱۹۰ تن شکر در اختیار بنکداران قرار گرفته و ۱۰۰ تن نیز به اتحادیه قنادان اختصاص یافته است.
به گفته وی، برای ایام ماه رمضان سهمیه جداگانهای پیشبینی شده و در حال حاضر کمبودی در این حوزه وجود ندارد.
حریریمقدم همچنین از عرضه روزانه گوشت بستهبندی در روستابازارها خبر داد و گفت: طرح عرضه مستقیم گوشت وارداتی گوساله با نرخ مناسبتر از طریق غرفههای شهری در حال اجراست تا دسترسی شهروندان به این کالا تسهیل شود.
وی درباره موضوع آزادسازی نرخ ارز و مابهالتفاوت شکر نیز توضیح داد: نحوه دریافت این مابهالتفاوت با تصمیم کارگروه تنظیم بازار مشخص میشود و منابع حاصل مجدداً در چرخه تأمین کالاهای اساسی هزینه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت ذخیرهسازی حداقل سهماهه اقلام اساسی تصریح کرد: تأمین پایدار و مستمر کالاهای مورد نیاز مردم، محدود به مناسبتهای خاص نیست و بهصورت دائمی در دستور کار قرار دارد.
