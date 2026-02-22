بیشترین رقم مصرف گاز برای دوم بهمن ۱۴۰۴ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بررسی الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد با وجود نوسان‌هایی در مصرف، روند کلی تا پایان ماه نزولی بوده است اما با توجه به تغییر آرایش مصرف در فصل زمستان، بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء هنوز هم سهم قابل‌توجهی از کل گاز تحویلی را به خود اختصاص داده بود.

بر اساس آمارهای روزانه مصرف گاز طبیعی در بهمن ۱۴۰۴، مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در روزهای مختلف ماه نوسان قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که مصرف گاز در ابتدای بهمن با مقدار بسیار بالا از ۷۲۶ میلیون مترمکعب در روز نخست آغاز شد و در دوم بهمن به ۷۳۷ میلیون مترمکعب رسید که بیشترین رقم مصرف این بخش در سال ثبت شد. تداوم مصرف در سوم بهمن نیز در سطح ۷۱۵ میلیون مترمکعب قرار داشت.

در ادامه نوسان مصرف گاز و همزمان با تعدیل نسبی دمای هوا، روند مصرف در ماه کاهشی شد؛ به‌گونه‌ای که در روز پایانی، ۳۰ بهمن، به کمترین مقدار خود یعنی ۴۱۲ میلیون مترمکعب رسید که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم شرایط جوی بر الگوی مصرف گاز در این بخش‌ است.

بر اساس این گزارش، در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بهمن ۱۴۰۴ در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد که هنوز نشان‌دهنده سهم بالای این بخش از کل گاز تولیدی در کشور است.