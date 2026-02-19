شرکت انتقال گاز، نیروگاه خورشیدی تأسیس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، پیمان خضرایی در آیین بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۲۵۰ کیلوواتی تأسیسات تقویت فشار گاز قم بیان کرد: این نیروگاه بهعنوان نخستین فاز برنامه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر شرکت انتقال گاز ایران، گامی مهم در مسیر بهرهگیری از انرژیهای پاک و افزایش پایداری تأمین انرژی تأسیسات به شمار میرود.
وی با اشاره به برنامههای توسعه انرژیهای خورشیدی در سطح شرکت انتقال گاز ایران افزود: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی برنامهریزیشده در این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۳ مگاوات خواهد بود و بر اساس برنامه زمانبندی پیشبینیشده تا تابستان ۱۴۰۵ ظرفیت۲ مگاوات از این پروژهها به بهرهبرداری میرسد.
بهرهبرداری از نخستین فاز نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵۰ کیلووات
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: بهرهبرداری از نخستین فاز این برنامه با ظرفیت ۲۵۰ کیلووات در بهمن امسال آغاز شده است.
خضرایی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: شرکت انتقال گاز ایران بهعنوان یکی از ارکان حیاتی تأمین انرژی کشور، افزون بر مأموریت اصلی خود در انتقال پایدار گاز طبیعی، توجه ویژهای به حفاظت از محیطزیست و بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای پاک دارد.
وی ادامه داد: این نیروگاه خورشیدی با تأمین بخشی از برق مورد نیاز تأسیسات، سبب کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و افزایش تابآوری انرژی در شرایط اضطراری میشود.
اجرای پروژههای انرژی پاک و توسعه مدیریت انرژی
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تأکید کرد: اجرای این پروژهها در راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت، توسعه بهرهبرداری از منابع انرژی تجدیدپذیر، کمک به کاهش ناترازی انرژی کشور و رعایت الزامها و تعهدات قانونی انجام میشود.
خضرایی افزود: این شرکت افزون بر مأموریت ذاتی خود، با اجرای این گونه طرحهای ملی و محیطزیستی، نقش مؤثری در تحقق رسالت اجتماعی ایفا میکند.
وی با اشاره به اقدامهای انجامشده در حوزه مدیریت انرژی و کربن گفت: سیستم مدیریت انرژی در سطح شرکت انتقال گاز ایران از سال ۱۳۹۹ بهصورت یکپارچه و بر مبنای استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ پایهگذاری شده و از اهداف اصلی آن، بهبود عملکرد انرژی و کمک به حفظ محیطزیست است.
کاهش هزینه و افزایش تابآوری انرژی در منطقه ۳
رضا امامی، مدیر منطقه ۳ عملیات در آیین بهرهبرداری این نیروگاه گفت: این منطقه در زمینه توسعه نیروگاههای خودتأمین پیشگام است.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه سبب تأمین بخشی از برق تأسیسات و کاهش چشمگیر تعرفههای برق مصرفی ایستگاه شده است، گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده، هزینههای اجرای پروژه حداکثر طی سه سال آینده از محل صرفهجوییهای حاصله جبران میشود.
