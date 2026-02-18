به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،عظیم اعتمادی در گردهمایی مدیران صنعت تولید برق حرارتی با اشاره به افزایش سه هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در سال جاری، افزود: این اقدام از طریق سنکرون ۶ واحد گازی جدید به ظرفیت ۹۱۵ مگاوات، چهار واحد بخار سیکل‌ترکیبی جدید به ظرفیت ۸۰۳ مگاوات، افزایش ۶۱۵ مگاواتی توان عملی تولید واحدهای گازی موجود و ۶۹۰ مگاوات رفع محدودیت سوخت تولید نیروگاه‌های بخاری محقق شده است.

وی یادآور شد: در تابستان امسال با افتتاح واحدهای جدید و آمادگی حداکثری واحدهای موجود، متوسط تولید نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۵۲ هزار مگاوات عبور کرده بود که برای تابستان سال آینده در تلاشیم با انجام به موقع برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها و حفظ پایداری واحدهای موجود بتوانیم این رقم را با ثبت رکورد جدید به ۵۵ هزار مگاوات افزایش دهیم.

اعتمادی با تاکید بر اینکه میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور از ابتدای سال تاکنون بالغ بر سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: میزان انرژی از دست رفته این نیروگاه‌ها نیز در این بازه زمانی با افزایش آمادگی واحدها و کاهش نرخ خروج اضطراری ۱۱ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه ظرفیت منصوبه کل نیروگاه‌های کشور با افتتاح واحدهای جدید در دولت چهاردهم به ۹۹ هزار مگاوات رسیده است، بیان کرد: در حال حاضر ۷۹ درصد از کل ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور مربوط به واحدهای حرارتی است که بخش اعظم تولید برق کشور را عهده‌دار هستند.