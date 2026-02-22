۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

موضع گیری ویتکاف درباره شورای صلح

فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه به موضع گیری درباره شورای صلح غزه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه گفت: منابع مالی «شورای صلح» به اجرای پروژه‌هایی در بخش‌های مسکن و حمل‌ونقل عمومی در نوار غزه اختصاص خواهد یافت.

ویتکاف بیان کرد: تاکنون پرداخت ۱۷ میلیارد دلار برای بازسازی غزه تعهد شده است.

وی افزود: این منابع مالی، نیروی محرکه بزرگی برای ما خواهد بود و عمدتا به اجرای پروژه‌های گسترده در حوزه مسکن و حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد. همچنین با استفاده از این بودجه می‌توانیم آواربرداری را شروع و منطقه را برای بازسازی آماده کنیم.

وی تأکید کرد، این تازه آغاز کار است.

