موضع گیری ویتکاف درباره شورای صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه گفت: منابع مالی «شورای صلح» به اجرای پروژههایی در بخشهای مسکن و حملونقل عمومی در نوار غزه اختصاص خواهد یافت.
ویتکاف بیان کرد: تاکنون پرداخت ۱۷ میلیارد دلار برای بازسازی غزه تعهد شده است.
وی افزود: این منابع مالی، نیروی محرکه بزرگی برای ما خواهد بود و عمدتا به اجرای پروژههای گسترده در حوزه مسکن و حملونقل عمومی اختصاص مییابد. همچنین با استفاده از این بودجه میتوانیم آواربرداری را شروع و منطقه را برای بازسازی آماده کنیم.
وی تأکید کرد، این تازه آغاز کار است.
