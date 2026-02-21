حماس: حملات علیه غزه با وجود شورای صلح ترامپ تشدید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی حملات خود را علیه خانه های فلسطینی ها در مناطق شرقی نوار غزه همزمان با نشست شورای به اصطلاح صلح تشدید کرده است.

وی اضافه کرد: این تجاوزات رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که تل آویو به اقدامات سیاسی اهمیتی نمی دهد و همچنان به دنبال پیاده کردن برنامه های نظامی و تداوم جنگ در غزه است.

قاسم بیان کرد: باید یک موضع واقعی و بازدارنده از سوی تمام طرف های شرکت کننده در شورای مذکور با هدف توقف نسل کشی و نقض آتش بس در نوار غزه اتخاذ شود.

لازم به ذکر است که حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از زمان امضای آتش بس با حماس تاکنون متوقف نشده است.