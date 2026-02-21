اهداف ترامپ از شورای صلح چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، پل شایا از مقامات سابق دستگاه اطلاعاتی آمریکا تاکید کرد: شورای صلح غزه توانایی ایجاد تأثیر واقعی بر روند منازعات بین‌المللی را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه کشورهای حاضر در این چارچوب جدید نمی‌توانند تغییر شگرفی در موضع‌گیری‌های بین‌المللی ایجاد کنند، افزود: ترامپ به وضوح بر وجود نقص در سازوکارهای فعلی دست گذاشته است، اما در مقابل، در پی ایجاد نظامی است که فاقد تجربیات انباشته و نهادینه شده است.

این مقام سابق امنیتی آمریکا گفت: تمرکز اصلی این پروژه بر شخصِ ترامپ است به طوری که نشست‌های اخیر نشان داد ترامپ می‌خواهد خود را به عنوان «مرد صلح» به جهان معرفی کند و این در حالی است که این شورا به وضوح امضا و نام او را بر خود دارد که همین موضوع تردیدهای جدی درباره انگیزه‌های واقعی آن ایجاد می‌کند.

پل شایا افزود: دلیل امتناع برخی کشورهای اروپایی از پیوستن به این شورا برخاسته از همین نگرانی ها است و انتقادات آشکار و پنهان ترامپ از سازمان ملل لزوماً به معنای کارآمدتر بودن جایگزین پیشنهادی او نیست.

او در پایان تأکید کرد: سازمان ملل همچنان تنها نهاد بین‌المللی با تجربیات چندجانبه در توقف جنگ‌ها، امدادرسانی و بازسازی است و هر مسیر جایگزینی، برای ایجاد تغییر ملموس در دنیای واقعی، نیازمند تخصص فنی و اجماع بین‌المللی و نه صرفاً حرکات نمایشی است.