حجت الاسلام والمسلمین حبیبالله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تبیین آیه روز چهارم طرح زندگی با آیه ها با اشاره به آیه ۱۷۳ سوره آلعمران، به تبیین جایگاه اعتماد قلبی به خداوند در شرایط سخت پرداخت و اظهار کرد: در هنگامهای که دشمنان با فضاسازی و ایجاد رعب تلاش میکنند دلها را خالی کنند و جامعه ایمانی را به هراس بیفکنند، قرآن کریم نسخهای متفاوت ارائه میدهد و میفرماید، بر ایمان مؤمنان افزوده میشود.
وی گفت: هنگامی که خبر اجتماع دشمنان و تهدیدهای گسترده منتشر میشود، اهل ایمان به جای اضطراب و عقبنشینی، بر اتکای خود به خداوند میافزایند و با بیان حسبنا الله و نعم الوکیل، پناهگاه حقیقی خود را معرفی میکنند.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه قرآن کریم در مواضع مختلف نشانههای متعددی برای مؤمنان برمیشمارد، افزود: در برخی آیات، اوصاف گوناگونی همچون خشوع در نماز، پرهیز از لغو و بیهودگی و اهتمام به عبادت به عنوان ویژگیهای اهل ایمان ذکر شده است، اما در آیاتی دیگر، تنها یک شاخص محوری مطرح میشود و آن توکل بر خداست.
وی ادامه داد: خدای متعال میفرماید اگر مؤمن هستید، بر خدا توکل کنید و این بیان نشان میدهد که توکل، معیار سنجش ایمان واقعی است و بدون آن، ایمان به کمال نمیرسد.
حجت الاسلام فرحزاد با اشاره به مفهوم شرک خفی بیان کرد: شرک تنها در بتپرستی و انکار آشکار خداوند خلاصه نمیشود، بلکه گاه در لایههای پنهان زندگی رخنه میکند، آنجا که انسان اسباب و وسایل را مستقل از اراده الهی میبیند و نقش خداوند را در پسِ پرده فراموش میکند.
وی گفت: اگر کسی شفا را به طور مستقل به پزشک یا دارو نسبت دهد و از یاد ببرد که همه اینها مجاری فیض الهی هستند، گرفتار نوعی شرک پنهان شده است، در حالی که آموزههای دینی تأکید دارد، باید گفت خداوند به وسیله پزشک یا دارو شفا عطا کرد.
این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه رزق تنها به مال و ثروت محدود نمیشود، افزود: سلامت، ایمان، عقل، علم، حافظه و آرامش، همه از مصادیق روزی الهی هستند و اگر انسان به گستره این نعمتها توجه کند، درمییابد که حیات او در تمامی ابعاد، وابسته به فیض مستمر پروردگار است.
وی ادامه داد: قرآن کریم با تعابیر مؤکد اعلام میکند که خداوند خود رزاق است و نیازی به روزی بندگان ندارد و انسان برای بندگی آفریده شده و مأمور به عبودیت است، نه آنکه گمان کند تأمین رزق به دست اوست.
حجتالاسلام فرحزاد با اشاره به نگرانی برخی افراد نسبت به نوسانات اقتصادی یا خسارتهای طبیعی گفت: وابستگی افراطی به مال، زمین، محصول یا موقعیت شغلی، دلبستگی نادرستی ایجاد میکند که در صورت بروز بحران، انسان را دچار اضطراب شدید میسازد، در حالی که باور به رزاقیت خداوند، آرامشبخش دلهاست.
وی افزود: اگر کسی یقین داشته باشد که روزیدهنده حقیقی خداست، هرگز برای دستیابی به مال بیشتر به حرام، ظلم یا تضییع حقوق دیگران روی نمیآورد و کسبوکار را نیز با نیت خدمت و گرهگشایی از مردم اداره میکند.
این سخنران مذهبی با اشاره به شگفتیهای آفرینش در وجود انسان تصریح کرد: قلب، ریه، کبد و سایر اعضای بدن بیوقفه و بدون دخالت ارادی ما در حال فعالیتاند و استمرار حیات به عملکرد منظم آنها وابسته است و این نعمتها جلوهای از رزق الهی هستند که غالباً مورد غفلت قرار میگیرند.
وی گفت: حتی در اعماق دریا و در دل سنگ، خداوند روزی موجودات را میرساند و این حقیقت، بیانگر آن است که تأمین رزق بندگان از دایره قدرت و علم الهی خارج نیست.
حجت الاسلام فرحزاد تأکید کرد: جامعه ایمانی باید در برابر تهدیدها و فشارها، به جای تکیه بر قدرتهای ظاهری، بر خداوند اعتماد کند و با تقویت توکل، ایمان خود را استحکام بخشد، چرا که توکل حقیقی، نشانه روشن ایمان راستین است.
قم- استاد حوزه علمیه قم گفت: در هنگامه تهدیدها و بحرانها، جامعه ایمانی با تمسک به ذکر «حسبنا الله و نعم الوکیل» نهتنها دچار هراس نمیشود، بلکه با تقویت توکل، ایمان خود را استحکام میبخشد.
