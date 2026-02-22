۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

سانحه جاده‌ای با یک مصدوم و فوتی در هرمزگان

بندرعباس- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، از وقوع حادثه سانحه جاده ای منجر به حریق یک دستگاه خودرو در محور میناب به بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت گفت: صبح روز یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۴، حادثه حریق خودرو در محدوده جاده میناب به بندرعباس، قبل از آرامستان باغو، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

لیاقت افزود: این حادثه در ساعت ۰۷:۴۸ صبح گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

محمد امین لیاقت در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند آتش‌سوزی را مهار و از گسترش آن جلوگیری کنند.

وی افزود: در اثر این سانحه جاده ای یک نفر فوت و نفر دیگر دچار مصدومیت می شود که جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

گفتنی است علت این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

