به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت گفت: صبح روز یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۴، حادثه حریق خودرو در محدوده جاده میناب به بندرعباس، قبل از آرامستان باغو، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

لیاقت افزود: این حادثه در ساعت ۰۷:۴۸ صبح گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

محمد امین لیاقت در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند آتش‌سوزی را مهار و از گسترش آن جلوگیری کنند.

وی افزود: در اثر این سانحه جاده ای یک نفر فوت و نفر دیگر دچار مصدومیت می شود که جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

گفتنی است علت این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.