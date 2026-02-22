حجت الاسلام احسان فردآقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» در ماه رمضان اظهار کرد: این طرح، یک حرکت عمیق فرهنگی است که تلاش دارد ارتباط مردم با قرآن کریم را از سطح تلاوت صرف به سطح فهم، باور و عمل ارتقا دهد.
وی گفت: زندگی با آیهها بر این مبنا طراحی شده که آیات منتخب قرآن کریم، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد و مخاطب بتواند آیه را در موقعیتهای مختلف زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی خود به کار بگیرد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: ویژگی مهم این طرح، مردمی بودن آن است به این معنا که اقشار مختلف جامعه، بدون نیاز به پیشزمینه تخصصی قرآنی، میتوانند در این پویش مشارکت فعال داشته باشند.
فردآقایی توضیح داد: نگاه ما در طرح «زندگی با آیهها»، جهاد تبیین با زبان قرآن است و این جهاد زمانی موفق میشود که آیات الهی به گفتمان روز جامعه تبدیل شوند نه اینکه فقط در مناسبتها مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: برگزاری مسابقه «زندگی با آیهها» به صورت استانی، علاوه بر ایجاد رقابت سالم، زمینه انس بیشتر مردم با قرآن کریم را فراهم کرده و انگیزه یادگیری معانی آیات را افزایش داده است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان تأکید کرد: استقبال گسترده مردم خوزستان از این طرح نشان میدهد جامعه ما آمادگی بالایی برای پذیرش فعالیتهای قرآنی خلاقانه و کاربردی دارد.
فردآقایی گفت: هدف نهایی زندگی با آیهها، استمرار این جریان در طول سال و تبدیل آن به یک سبک زندگی است تا قرآن کریم به مرجع تصمیمسازی اخلاقی و رفتاری در جامعه تبدیل شود.
