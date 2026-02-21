حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی اخوان صباغ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گسترده طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: این طرح از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی ـ دینی کشور است که با هدف تعمیق معارف قرآنی و ترویج سبک زندگی مبتنی بر آیات الهی در سراسر ایران در حال اجراست.

وی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان از نخستین روز طراحی این طرح، در زمره برگزارکنندگان و مجریان اصلی آن بوده و تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و فعالان قرآنی، مفاهیم این طرح را به متن جامعه منتقل کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: رویکرد اصلی «زندگی با آیه‌ها»، فهم و عمل به قرآن است؛ طرحی که می‌خواهد قرآن کریم را از سطح تلاوت و حفظ به سطح زندگی واقعی مردم بیاورد تا آیه‌ها در کلام، رفتار و تصمیم روزمره جامعه جاری شود.

حجت الاسلام اخوان صباغ توضیح داد: در این طرح، آیات منتخب قرآن کریم متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور برگزیده شده‌اند و تسلط بر آنها می‌تواند پایه‌های معنوی و اخلاقی جامعه را تحکیم بخشد.

وی افزود: خوزستان همواره یکی از پیشتازان فعالیت‌های قرآنی کشور بوده و استقبال مردم استان از این طرح، نشان‌دهنده عطش معنوی جامعه و پایبندی عمیق مردم به قرآن کریم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تأکید کرد: یکی از اهداف جدی ما استمرار طرح در طول سال است تا پیام قرآن، محدود به ماه رمضان نماند و به جریان دائمی زندگی مردم تبدیل شود.

حجت الاسلام اخوان صباغ گفت: تحقق جامعه قرآنی تنها با همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای امکان‌پذیر است و زندگی با آیه‌ها می‌تواند محور هم‌افزایی نهادهای فرهنگی برای تحقق این هدف باشد.