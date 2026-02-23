نشست سازمان همکاری‌ اسلامی برای بررسی شهرک‌ سازی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، سازمان همکاری اسلامی در بیانیهای که روز یکشنبه از سوی دبیرخانه آن صادر شد، اعلام کرد: این نشست بنا به درخواست دولت فلسطین برگزار میشود و هدف از برگزاری آن، هماهنگی مواضع و بررسی راهکارهای عملی برای مقابله با اقدامات اسرائیل است که در پی تغییر وضعیت حقوقی، سیاسی و جمعیتی سرزمینهای فلسطینی و تضعیف راهحل دو دولتی (فلسطین و اسرائیل) می باشد.
بر اساس این گزارش، در این نشست، وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، راههای مقابله با تصمیم اخیر مقامات اسرائیلی درباره آغاز روند «مصادره و ثبت اراضی» در کرانه باختری تحت عنوان «املاک دولتی» را بررسی خواهند کرد؛ اقدامی که در چارچوب طرحهای رژیم اشغالگر برای اعمال حاکمیت ادعایی بر اراضی اشغالی صورت میگیرد.
کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل، هفته گذشته تصمیمی را تصویب کرد که بر اساس آن، امکان تصرف زمینهای فلسطینی در کرانه باختری از طریق ثبت آنها به عنوان «املاک دولتی» فراهم میشود؛ اقدامی که با محکومیتهای گسترده عربی و بینالمللی روبهرو شده است.
