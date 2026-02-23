هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هماکنون بر روی عدد ۱۰۷ قرار گرفته و هوا در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس جامعه است.
همچنین میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد ۱۰۵ قرار گرفته و هوا در وضعیت نارنجی بود.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۶۰ روز در شرایط قابل قبول، ۱۴۱ روز ناسالم در هوای برای گروههای حساس، ۲۷ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
