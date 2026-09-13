به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که صرفِ حدود ۲.۵ ساعت یا بیشتر در روز برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، با افسردگیِ خودگزارش‌دهی‌شده (افسردگی‌ای که فرد خود به آن اذعان دارد) مرتبط است.

به گفته پژوهشگران، این مطالعه نشان داد که ارتباط میان شبکه‌های اجتماعی و افسردگی، در مقایسه با عواملی همچون شغل، سوابق تحصیلی، یا مدت‌زمانِ صرف‌شده برای بازی‌های ویدیویی، وب‌گردی و تماشای تلویزیون، بسیار قوی‌تر و مستقیم‌تر است.

«هانس برایتر»، پژوهشگر ارشد و استاد دانشگاه سینسیناتی، در یک بیانیه خبری گفت: «این تصویری تکان‌دهنده و نگران‌کننده است. شبکه‌های اجتماعی برای افراد در تمام مراحل زندگی مضر هستند.»

در این مطالعه جدید، محققان داده‌های حاصل از بیش از ۱۸۳ هزار پرسشنامه را تحلیل کردند؛ این داده‌ها مربوط به افراد ۱۸ تا ۷۰ ساله‌ای بود که در یک نظرسنجی سالانه درباره رفتارها و تأثیرات رسانه‌ای شرکت کرده بودند (داده‌های جمع‌آوری‌شده در بازه‌ای ۱۱ ساله، از سال ۲۰۱۴).

تحلیل‌ها نشان‌دهنده وجود ارتباطی میان افسردگی و صرفِ دست‌کم ۱۵۰ دقیقه در روز در شبکه‌های اجتماعی بود؛ ارتباطی که در تک‌تکِ آن ۱۱ سالِ مورد مطالعه مشاهده ‌شد.

به گفته محققان، علاوه بر این، شبکه‌های اجتماعی در طول آن دوره ۱۱ ساله، به عاملی پیش‌بینی‌کننده و به‌مراتب قوی‌تر برای افسردگی تبدیل شدند.

«نیکول وایک»، از نویسندگان همکار این پژوهش و پژوهشگر ارشد دانشگاه سینسیناتی، اظهار داشت: «این امر ممکن است ناشی از تحول و تغییر ماهیت شبکه‌های اجتماعی باشد.»

وایک در بیانیه‌ای خبری گفت: «در ابتدا، شبکه‌های اجتماعی فضایی برای تعامل با افرادی بود که آن‌ها را می‌شناختیم. اما اکنون، افراد معمولاً محتوایی را مصرف می‌کنند که توسط غریبه‌ها و اینفلوئنسرها (چهره‌های تأثیرگذار) تولید شده است.»

«جاناتان آوانت»، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه سینسیناتی، گفت: «این نتایج، شکایات و گلایه‌های مداومِ خودِ کاربران شبکه‌های اجتماعی را تأیید می‌کند.»

آوانت در بیانیه‌ای خبری گفت: «شما می‌توانید روندهایی را در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید که در آن‌ها کاربران درباره آسیب‌های روانیِ ناشی از این فضا صحبت می‌کنند. با این حال، به گفته تیم پژوهشی، انتظار اینکه افراد یک‌باره و کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی را کنار بگذارند، احتمالاً غیرواقع‌بینانه است.»

آوانت افزود: «شبکه‌های اجتماعی به دلیل ارتباطشان با افسردگی، تأثیر منفی مهمی دارند؛ درست همان‌طور که خودرو با آسیب‌های ناشی از تصادفات و آلودگی هوا مرتبط است.»