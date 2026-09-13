به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که بالغ بر ۳۳ تشخیص میتواند با رویدادهای گرمای شدید مرتبط باشد.
محققان دریافتند که این مشکلات پزشکی شامل بثورات پوستی، نارسایی کلیه، اماس، اختلالات روانی، گزش حشرات، تصادفات رانندگی، و جراحات ناشی از خشونت است.
«دانیل هورتون»، دانشیار علوم زمین، محیط زیست و سیارهای در دانشگاه نورث وسترن شیکاگو، گفت: «تحقیقات قبلی نشان داده است که وقتی افراد در معرض گرمای شدید قرار میگیرند، اغلب پرخاشگرتر عمل میکنند.»
هورتون در یک بیانیه خبری گفت: «وقتی هوا گرم است، بدن شما تحت فشار قرار میگیرد و ذهن شما تحت فشار است، بنابراین ممکن است باعث حواسپرتی باشد و میتواند منجر به تصادفات بیشتر شود.»
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که انتظار میرود تغییرات اقلیمی منجر به امواج گرمای بیشتری شود.
برای ارزیابی چگونگی تأثیر امواج گرما بر سلامت انسان، محققان بیش از ۱۸۰۰ تشخیص را در تقریباً ۱ میلیون مراجعه به اورژانس و مراقبتهای فوری در شیکاگو بررسی کردند. این مراجعهها بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، انجام شده است.
نتایج، ۳۳ تشخیص خاص را با قرار گرفتن در معرض گرمای شدید مرتبط دانست.
«هیوجونگ جانگ»، محقق ارشد و دکترای آمار زیستی در دانشکده پزشکی فاینبرگ دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو، در یک بیانیه خبری گفت: «حفاظت از افراد و جوامعی که در برابر اثرات مضر تغییرات اقلیمی آسیبپذیرتر هستند، یک وظیفه بهداشت عمومی است.»
جانگ گفت: «اگر فقط بیماریهای شناختهشدهتر مرتبط با گرما را پیگیری کنیم، بار واقعی سلامت مرتبط با گرما را دست کم خواهیم گرفت، که میتواند منجر به نادیده گرفته شدن افراد و جوامع آسیبپذیر شود.»
محققان گفتند شهرها میتوانند با فراهم کردن فضاهای دارای تهویه مطبوع، کاشت درختان بیشتر، نصب سایهبان بیشتر در ایستگاههای اتوبوس و الزام صاحبخانهها به تأمین سرمایش کافی در آپارتمانها، برای امواج گرما آماده شوند و از شهروندان محافظت کنند.
هورتون گفت: «از آنجایی که میدانیم بین گرمای شدید و تعدادی از پیامدهای مختلف سلامتی ارتباط وجود دارد، کاهش قرار گرفتن در معرض آن بسیار مهم است.»
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