حجت الاسلام مرتضی مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت ماه رمضان و با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم بیان کرد: خداوند در صوره صف می فرمایند «وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَکافران می‌خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل (و طعن و مسخره) خاموش کنند و البته خدا نور خود را هر چند کافران خوش ندارند کامل و محفوظ خواهد داشت».

وی با بیان اینکه این آیه امروز مصداق پیدا کرده و می توان در عداوند و دشمنی که دشمنان ما با کلام الله مجید دارند مشاهده کرد، افزود: این دشمنی ها نشان می‌دهد ضرباتی که از قرآن کریم خورده‌اند، بسیار شدید بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه نور قرآن خاموش شدنی نیست، گفت: دشمنانی که نسبت به قرآن هتک حرمت دارند، تاثیرگذاری قرآن را دیده‌اند و می‌بینند که در عالم چطور گرایش به سمت کلام الله پیدا شده تا جایی که بزرگترین و پرفروش ترین کتاب حتی در کشورهای اروپایی قرآن است.

مطیعی با بیان اینکه برخی فکر می کنند که با اهانت به قرآن، این کتاب الهی از بین می رود، گفت: با این اهانت ها برعکس، اتفاقاً اقبال و عطش به سمت قرآن کریم حتی بیشتر هم شده است و این علیرغم همه سانسوری است که در دشمنان و رسانه‌های غربی و معاند و ... در قبال کلام الله انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که علیرغم تلاش‌های دشمنان برای جلوگیری از گسترش کلام الله مجید، هر روز اقبال نسبت به این کتاب الهی بیشتر می‌شود، افزود: هر قدر که فشار دشمنان بیشتر می‌شود، باید به قرآن کریم بیشتر توجه کنیم.