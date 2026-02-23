به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان حفاظت از داده های خصوصی ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد این اقدام با هدف حفاظت از کودکان در مقابل ریسک های احتمالی در محیط های دیجیتال انجام می شود و عملکردهای پردازش داده و اقدامات ایمنی در شبکه های اجتماعی تیک تاک، اینستاگرام، فیس بوک، یوتیوب، ایکس و دیسکورد را بررسی می کند.

این درحالی است که چندی قبل ترکیه اعلام کرد مشغول آماده سازی زمینه برای محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به شبکه های اجتماعی است.

یک گزارش پارلمانی در این کشور خواستار وضع اقدامات وسیع تر مانند احراز سن و فیلتر محتوا بود.

انتظار می رود حزب AK ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور پیش نویس قانون مذکور را به زودی ارائه کند.