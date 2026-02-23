کشف ۷۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق در بندر حسینه شهرستان بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد حسین زاده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی، با صدور دستور قضایی و اقدام به‌موقع نیروهای دریابانی، یک محل نگهداری غیرمجاز سوخت در بندر حسینه شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت که در این عملیات، حدود ۷۰ هزار لیتر سوخت گازوییل کشف و ضبط شد.

دادستان بندرلنگه با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیان سوخت افزود: سوخت‌های کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی تحویل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شد و پرونده مربوطه در حال تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضایی است.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق سوخت که موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.