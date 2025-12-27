  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

کشف دپوی ۱۵۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در بندر چیروئیه شهرستان بندرلنگه

بندرلنگه- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه از کشف دپوی ۱۵۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در بندر چیروئیه شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای دستور سجاد حسین‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه، مأموران دریابانی موفق به کشف یک محل دپوی سوخت قاچاق با ظرفیت حدود ۱۵۰ هزار لیتر در بندر چیروئیه شدند.

بر اساس این گزارش، این محموله سوخت که به‌صورت غیرقانونی نگهداری و دپو شده بود، در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران دریابانی شناسایی و کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با پدیده قاچاق سوخت، دستور شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده را صادر کرده و رسیدگی قضائی به این موضوع در دستور کار قرار دارد.

