کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و صیانت از سرمایه‌های ملی، با دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، محل نگهداری مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق در یکی از مناطق شهر یاسوج شناسایی و با دستور قضایی مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی از محل، ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق که به صورت غیرمجاز نگهداری می‌شد کشف و در بررسی‌های انجام‌شده، شواهدی از فعالیت در زمینه انتقال و توزیع غیرقانونی سوخت به دست آمد که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی و برخورد با تمامی عوامل دخیل در این پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق سوخت که موجب تضییع حقوق عمومی و آسیب به اقتصاد کشور شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و گزارش مربوط به قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی را در اختیار مراجع انتظامی و قضایی قرار دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.