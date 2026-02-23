به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی صبح دوشنبه در بازدید استاندار بوشهر از سه ساختگاه نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی در شهرستان بوشهر اظهار داشت: سه پروژه نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی با مجموع تولید برق ۹.۶ مگاوات در دست اجراست که برای این طرحها ۴۸۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
وی افزود: یکی از نیروگاهها آماده بهرهبرداری است و ۲ نیروگاه خورشیدی دیگر نیز با پیشرفت ۹۰ و ۶۰ درصدی تا نیمه دوم اسفند سال جاری وارد مدار بهرهبرداری میشوند.
استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاههای اجرایی برق، نوسازی و تجهیز مدارس، راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی از پروژههای مهم در حال ساخت شهرستان بوشهر بازدید کرد.
زارع از مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیایش، بیمارستان تخصصی مادر و کودک و ساختگاههای نیروگاههای خورشیدی در شهرستان بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها قرار گرفت.
