  1. استانها
  2. بوشهر
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۳

حشمتی: تولید برق خورشیدی در بوشهر افزایش می‌یابد

بوشهر- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: تولید برق خورشیدی در بوشهر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی صبح دوشنبه در بازدید استاندار بوشهر از سه ساختگاه نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی در شهرستان بوشهر اظهار داشت: سه پروژه نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی با مجموع تولید برق ۹.۶ مگاوات در دست اجراست که برای این طرح‌ها ۴۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: یکی از نیروگاه‌ها آماده بهره‌برداری است و ۲ نیروگاه خورشیدی دیگر نیز با پیشرفت ۹۰ و ۶۰ درصدی تا نیمه دوم اسفند سال جاری وارد مدار بهره‌برداری می‌شوند.

استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی برق، نوسازی و تجهیز مدارس، راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی از پروژه‌های مهم در حال ساخت شهرستان بوشهر بازدید کرد.

زارع از مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیایش، بیمارستان تخصصی مادر و کودک و ساختگاه‌های نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفت.

کد خبر 6757139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها