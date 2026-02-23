به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در بازدید از پروژههای شاخص آموزشی درمانی و زیرساختی در حال اجرای شهرستان با حضور استاندار با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژهها و رعایت ضوابط فنی و اجرایی، اظهار کرد: اجرای دقیق و کیفی طرحهای عمرانی نقش مستقیمی در ارتقای سطح خدمات عمومی دارد و تحقق اهداف پیشبینیشده در این پروژهها مستلزم هماهنگی نظارت مستمر و همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی است.
فرماندار بوشهر در بازدید از پروژههای آموزشی شهرستان و در تشریح روند اجرای مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی، بیان کرد: این مدرسه با زیربنای ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در حال احداث است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد رسیده است.
وی افزود: این پروژه با بهرهگیری از استانداردهای نوین آموزشی و اصول معماری روز، با هدف تأمین فضای آموزشی کیفی و متناسب با نیازهای دانشآموزان شهرستان بوشهر در دست اجراست.
فرماندار بوشهر همچنین در خصوص مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیایش، گفت: این پروژه با سرمایهگذاری ۷۵ میلیارد تومان تکمیل شده و در مرحله تجهیز نهایی قرار دارد و پس از اتمام فرآیند تجهیز آماده بهرهبرداری خواهد بود.
در ادامه این بازدید فرماندار بوشهر با اشاره به روند اجرای پروژه بیمارستان تخصصی مادر و کودک بوشهر، اظهار کرد: این بیمارستان با ظرفیت ۱۸۰ تخت در پنج طبقه و با زیربنای ۱۷ هزار و ۲۵۰ مترمربع در حال ساخت است و پیشبینی بخشهای درمانگاه آزمایشگاه بستری مراقبتهای ویژه زایمان و اعمال جراحی این مرکز درمانی را به یکی از پروژههای مهم و تخصصی حوزه سلامت در استان بوشهر تبدیل کرده است.
وی در ادامه افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه هماکنون ۷۲ درصد است و بر اساس برنامهریزی انجامشده تا پایان سال جاری به ۸۰ درصد خواهد رسید همچنین بهمنظور تسریع در روند تکمیل پروژه و تأمین منابع مورد نیاز، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافته است.
فرماندار بوشهر در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به پروژههای حوزه انرژی اظهار کرد: در شهرستان بوشهر سه پروژه نیروگاه خورشیدی هر یک با ظرفیت ۳.۲ مگاوات در دست اجراست که مجموع ظرفیت تولید آنها به ۹.۶ مگاوات خواهد رسید.
وی ادامه داد: این پروژهها با سرمایهگذاری ۴۸۰ میلیارد تومان در حال اجراست که یکی از نیروگاهها آماده بهرهبرداری بوده و ۲ نیروگاه دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۹۰ و ۶۰ درصدی طبق برنامهریزی انجامشده تا نیمه دوم اسفند سال جاری وارد مدار تولید برق خواهند شد.
فرماندار شهرستان بوشهر در پایان با اشاره به اهمیت تکمیل هدفمند پروژههای زیربنایی، خاطرنشان کرد: پیشبرد منظم این طرحها با رعایت زمانبندی و کیفیت مورد انتظار زمینهساز ارتقای سطح خدمات بهبود کارآمدی زیرساختها و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای عمومی شهرستان خواهد بود.
