به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح دوشنبه در نشست کوچ عشایر کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: زمان کوچ عشایر استان از ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ مسیر ییلاق را در پیش می‌گیرند.

وی افزود: عشایر با تولید لبنیات و گوشت، نقش کلیدی در خودکفایی کشور دارند و باید در فصل قشلاق و ییلاق حمایت شوند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بدیراحمد افزود: دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون نیازهای عشایر را تامین کنند تا در زمان کوچ با مشکلی مواجه نشوند.

منوچهر محمدی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به بارش‌های مناسب و وجود برف در ییلاقات، بر دقت و حساسیت در زمان و نحوه کوچ تاکید کرد.

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان، هم اعلام کرد که جمعیت دامی عشایر ۲ میلیون و ۲۹۶ هزار واحد دامی است و ورود زودهنگام دام به مراتع می‌تواند باعث کاهش پوشش گیاهی و فرسایش خاک شود.

محمد دانایی اضافه کرد: با توجه به مسیر تردد عشایر از استان‌های بوشهر، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان، ۱۰ اکیپ ثابت و ۱۲ اکیپ سیار با ۶۳ نفر برای کنترل کوچ در گلوگاه‌های استان فعال خواهند بود.